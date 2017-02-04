Морская рыба отравлена ртутью

Потребление морской рыбы становится небезопасным для здоровья человека, особенно для детей и молодых женщин. Причиной является ее заражение ртутью. Этот вывод сделан в «Декларации о ртутном загрязнении», подготовленной международной группой ученых и опубликованных в научном журнале Ambio.



В Декларации указывается, что ныне в окружающую среду попадает в три раза больше ртути, чем 200 лет назад — то есть, до начала индустриальной революции. Накоплены серьезные научные доказательства, показывающие, что ртуть крайне негативно влияет на развитие ребенка и способствует возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у мужчин.



Все это особенно опасно, если учесть, что рыба входит в постоянный рацион 2.6 млрд. человек, обеспечивая примерно 20% их потребности в животных белках. Причем тенденция такова, что современный человек все чаще включает рыбу в свое меню. Ныне каждый житель Земли потребляет, в среднем, 16.2 кг рыбы в год (больше всего в Азии и Африке, меньше всего — в Северной Америке и на Ближнем Востоке), в 2020 году этот показатель достигнет 17.1 кг.

Естественно, рыбу чаще и в больших количествах едят жители приморских государств. К примеру, по оценкам Продовольственной программы ООН, жители Японии и Исландии, потребляют больше рыбы, чем мяса. Однако, если для жителей многих индустриально развитых стран рыба, большей частью, не более, чем возможность разнообразить меню, то для многих обитателей бедных государств рыба является основой рациона. Так в середине 1990−х годов рыба обеспечивала более половины рациона животного протеина для жителей 34−х бедных азиатских и африканских государств. Наиболее популярные виды рыбы, вылавливаемые рыбаками в морях и океанах: анчоусы, сельдь, сардины, треска, макрель, тунец.



medicus.ru