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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Медики предлагают лечиться шоколадом
    Опубликовано: 2017-02-04 08:44:08

    Специалисты Национального института здоровья США разработали рецепт лекарств из шоколада. Предполагается, что таковые помогут пациентам с сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Особенный сорт какао плюс полезные вспомогательные вещества — и сладости помогут снизить артериальное давление и стимулировать выработку инсулина, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net


    Сейчас новые препараты проходят испытание на добровольцах. Ученые яро отстаивают свое изобретение в научных дискуссиях. А финансирует «шоколадные» исследования один из мировых лидеров рынка кондитерских изделий.
    Так же ученые утверждают, что вкусная сладость помогает лечить кашель. Обычный шоколад содержит вещества, обладающие намного более выраженным противокашлевым эффектом, чем классические противокашлевые препараты. В первую очередь к ним относится теобромин.


    Как показали исследования, проведенные учеными из Университетского Колледжа в Лондоне с участием 10 добровольцев, теобромин при применении в качестве противокашлевого средства действует в несколько раз эффективнее, чем считающийся самым эффективным препаратом кодеин. Так, при применении кодеина люди все равно оставались подвержены действию капсацина — раздражающего вещества, стимулирующего кашлевой рефлекс, а при применении теобромина для возбуждения кашля ученым пришлось вводить дозу капсацина, превышающую стандартную на 30%. Кроме того, у теобромина было выявлено еще одно положительное свойство — в отличие от других противокашлевых препаратов, он практически не влияет на сердечно-сосудистую или нервную систему. Механизм его действия, судя по всему, связан не с угнетением кашлевого центра головного мозга, а со специфическим угнетением активности блуждающего нерва, передающего в том числе и информацию от рецепторов дыхательных путей.

    medicus.ru

     

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