Медики предлагают лечиться шоколадом

Специалисты Национального института здоровья США разработали рецепт лекарств из шоколада. Предполагается, что таковые помогут пациентам с сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Особенный сорт какао плюс полезные вспомогательные вещества — и сладости помогут снизить артериальное давление и стимулировать выработку инсулина, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Сейчас новые препараты проходят испытание на добровольцах. Ученые яро отстаивают свое изобретение в научных дискуссиях. А финансирует «шоколадные» исследования один из мировых лидеров рынка кондитерских изделий.

Так же ученые утверждают, что вкусная сладость помогает лечить кашель. Обычный шоколад содержит вещества, обладающие намного более выраженным противокашлевым эффектом, чем классические противокашлевые препараты. В первую очередь к ним относится теобромин.