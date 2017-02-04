Электрофумигатор опасен для человека

Времена, когда от комаров спасались с помощью натянутой на окно марли и обливаясь гвоздичным маслом, похоже, прошли. Теперь достаточно вставить в розетку маленький приборчик – фумигатор – и жизнь сразу налаживается. Но насколько это чудо техники безопасно для человека?



Вообще, средства от комаров делятся на два типа: те, что насекомых отпугивают, и те, которые их убивают. Так вот электрофумигаторы относятся ко вторым. Их принцип действия прост: в приборчике нагревается либо картонная пластинка, пропитанная инсектицидом, либо баллончик с тем же препаратом, но в жидком виде.

От тепла инсектицид начинает испаряться, и через 10−12 минут окружающие вас комары теряют к вам интерес, а за ночь и вовсе погибают. Радиус действия хорошего фумигатора — 12 кв.м.

Вещество, которым пропитана сменная пластинка в приборе, называется пиретроид. Это синтетический аналог пиретрума или «персидского порошка», которым пользовались еще при царе Горохе, получая его из высушенных цветов кавказской и далматской ромашки.



Пиретроиды – это сильное нервнопаралитическое средство, и на комаров действует убийственно, некоторое время сохраняя свои свойства даже после выключения фумигатора из розетки. Но для человека эта отрава практически безвредны, поскольку у нас и у насекомых огромная разница в скорости и течении обменных процессов.

Тем не менее, осторожность не помешает. Дело в том, что по подсчетам специалистов, примерно у 12% людей инсектициды вызывают аллергическую реакцию, независимо от названия и дозы. Поэтому первое время пользования фумигатором внимательно следите за своим самочувствием. Если возникает головная боль, неожиданные высыпания на коже, закладывает нос или першит горло, лучше откажитесь от прибора.

При покупке фумигатора обязательно смотрите, чтобы он имел инструкцию на русском языке, в которой должно быть указано название действующего вещества. Так же должен быть пожарный сертификат (подделки из горючей пластмассы могут отпугнуть комаров и дымом с пожарища). И не допускайте попадания влаги на прибор.

Ну а если это противокомариное изобретение по каким-то причинам вам не подходит, вспомните о народных средствах защиты от летающих насекомых.

К отпугивающим средствам относятся запах валерианы, кедрового масла, гвоздики, табачный дым и дым от слегка просушенной хвои можжевельника, сосновых или еловых шишек, камфары. Очень помогает карболовая кислота; достаточно на ночь немного окропить ею стену около кровати, у изголовья, смочить слегка слабым раствором руки, лицо, чтобы спать затем спокойно, не боясь нападения.



medicus.ru