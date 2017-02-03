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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Мальчик или девочка: можно узнать через 6 недель
    Опубликовано: 2017-02-03 20:44:12

    Новый тест, названный его разработчиками «Розовый или голубой» (Pink or Blue), обещает сообщить родителям пол их будущего ребенка всего на шестой неделе беременности.


    Критики сомневаются в надежности подобного теста и утверждают, что он может открыть ящик Пандоры, поскольку этическая сторона таких исследований вызывает серьезные сомнения.
    В прошлом месяце британская компания DNA Worldwide уже запустила в продажу тесты, помогающие заблаговременно определить пол будущего ребенка, еще на ранней стадии беременности. Их продают через Интернет, ориентируясь на международную массовую аудиторию.


    Аналогичная компания в США также продает тестеры через компьютерную сеть, но лишь для американцев, свои продажи она начала еще в прошлом году. При этом американцы не продают свою продукцию в такие страны, как Китай и Индия, где зачастую родители отдают явное предпочтение мальчикам по сравнению с девочками. Эксперты полагают, что новые тесты могут привести к тому, что некоторые родители будут отказываться от потомства, если их не будет удовлетворять пол ребенка.
    Тест проводится путем анализа ДНК плода, которая попадает в кровеносную систему матери. Некоторые эксперты выразили сомнение по поводу точности данной технологии.
    «Чем меньше стадия беременности, на которой делается проверка с целью определения пола будущего ребенка, тем меньше ДНК плода, который можно выявить в крови матери, а, значит, и сам анализ менее точен», — считает доктор Патрик О`Брайен, акушер-гинеколог и пресс-секретарь Королевского колледжа акушеров и гинекологов.
    Родители, заказавшие тест Pink or Blue, получают пакет, в котором находится особая карточка, на которую будущая мать наносит капельку своей крови. Затем эту карточку необходимо переслать назад в лабораторию компании, где в течение четырех-шести дней будет проведен экспресс-анализ на выявление пола зародыша. Как утверждают медики DNA Worldwide, если мать соблюдает все инструкции, точность теста составляет 98 процентов.
    Родители, готовые подождать с определением пола будущего младенца подольше, могут получить УЗИ-фотографию своего малыша, но это возможно лишь на 20−й неделе беременности. В этом случае тест точен практически на все 100 процентов.
    Инвазивные процедуры, такие как амниоцентез (пункция околоплодного пузыря), которая немного рискованна с точки зрения возможного выкидыша, можно делать на сроке до 11 недель.

    medicus.ru

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