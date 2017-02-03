  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Весенние малыши хуже развиваются
    Опубликовано: 2017-02-03 20:24:11

    Доктора предупреждают, что рожденные весной младенцы могут хуже развиваться из-за воздействия пестицидов.
    По сообщению газеты Daily Mail, исследование, в котором участвовало более 1.5 миллионов детей, показало, что зачатые летом младенцы, когда уровень использования пестицидов наиболее высок, менее интеллектуальны, чем дети, зачатые в другое время года.


    Возможно, «весенние» дети будут хуже учиться в школе, поскольку подвергаются воздействию вредных химических соединений в течение первых месяцев беременности, когда развивается мозг.


    Американский исследователь Пол Винчестер, профессор клинической педиатрии, говорит: «Мозг эмбриона начинает развиваться вскоре после зачатия. Концентрации пестицидов, которые используются для борьбы с вредителями не только в полях, но и на лужайках возле дома — достигают самого высокого уровня в летние месяцы. Это может изменить гормональный фон беременной матери и, как следствие, повлиять на развитие мозга младенца».
    Представляя результаты своей работы на ежегодной конференции педиатров в США, ученый отметил, что исследование не доказывает влияния пестицидов на уровень интеллекта детей, но полученные данные поддерживают эту гипотезу.

    medicus.ru

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати

    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.
    Загрузка...