Весенние малыши хуже развиваются

Доктора предупреждают, что рожденные весной младенцы могут хуже развиваться из-за воздействия пестицидов.

По сообщению газеты Daily Mail, исследование, в котором участвовало более 1.5 миллионов детей, показало, что зачатые летом младенцы, когда уровень использования пестицидов наиболее высок, менее интеллектуальны, чем дети, зачатые в другое время года.



Возможно, «весенние» дети будут хуже учиться в школе, поскольку подвергаются воздействию вредных химических соединений в течение первых месяцев беременности, когда развивается мозг.



Американский исследователь Пол Винчестер, профессор клинической педиатрии, говорит: «Мозг эмбриона начинает развиваться вскоре после зачатия. Концентрации пестицидов, которые используются для борьбы с вредителями не только в полях, но и на лужайках возле дома — достигают самого высокого уровня в летние месяцы. Это может изменить гормональный фон беременной матери и, как следствие, повлиять на развитие мозга младенца».

Представляя результаты своей работы на ежегодной конференции педиатров в США, ученый отметил, что исследование не доказывает влияния пестицидов на уровень интеллекта детей, но полученные данные поддерживают эту гипотезу.



medicus.ru