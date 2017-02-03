Ботокс: для красоты и здоровья

Популярный препарат ботокс обладает массой интересных свойств. Оказывается, он не только способствует омоложению внешнего вида, но и достаточно эффективен для предупреждения последствий инсульта и связанных с ним болей.



Ученые университета Wake Forest из Уинстон-Салема, штат Северная Каролина, представили результаты своих изысканий на ежегодном собрании Американской академии неврологии в Бостоне.

После инсульта от болезненного нарушения моторных функций организма страдают 58 % пациентов. Ботокс может избавить их от судорог без побочных воздействий. «После инъекций пациенты смогут сами одеваться, самостоятельно поддерживать личную гигиену и ежедневно ухаживать за собой без посторонней помощи», — говорит руководительница группы исследователей Алисон Брашир.