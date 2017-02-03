Популярный препарат ботокс обладает массой интересных свойств. Оказывается, он не только способствует омоложению внешнего вида, но и достаточно эффективен для предупреждения последствий инсульта и связанных с ним болей.
Ученые университета Wake Forest
После инсульта от болезненного нарушения моторных функций организма страдают 58 % пациентов. Ботокс может избавить их от судорог без побочных воздействий. «После инъекций пациенты смогут сами одеваться, самостоятельно поддерживать личную гигиену и ежедневно ухаживать за собой без посторонней помощи», — говорит руководительница группы исследователей Алисон Брашир.
В ходе исследования 279 пациентам, переживших инсульт, было сделано до 5 уколов препарата в течение одного года. Инъекции делались в локтевой сустав, запястья или
«В ботоксе мы видим эффективное средство длительной терапии, которое помогает быстрее поднять на ноги пациентов, переживших апоплексический удар, без побочных действий», — считают неврологи.
Кстати, если Вас волнует вопрос о целесообразности инъекций красоты летом, то спешим успокоить — инъекции красоты (мезотерапия, рестилайн, ботокс) летом делать можно. Но и спешим предупредить – после уколов не следует загорать в течение 2 — 3 дней. А еще за 2 дня до уколов и после них нежелательно принимать таблетки аспирина и другие средства, понижающие свертываемость крови.
medicus.ru