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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Ботокс: для красоты и здоровья
    Опубликовано: 2017-02-03 15:04:22

    Популярный препарат ботокс обладает массой интересных свойств. Оказывается, он не только способствует омоложению внешнего вида, но и достаточно эффективен для предупреждения последствий инсульта и связанных с ним болей.


    Ученые университета Wake Forest из Уинстон-Салема, штат Северная Каролина, представили результаты своих изысканий на ежегодном собрании Американской академии неврологии в Бостоне.
    После инсульта от болезненного нарушения моторных функций организма страдают 58 % пациентов. Ботокс может избавить их от судорог без побочных воздействий. «После инъекций пациенты смогут сами одеваться, самостоятельно поддерживать личную гигиену и ежедневно ухаживать за собой без посторонней помощи», — говорит руководительница группы исследователей Алисон Брашир.


    В ходе исследования 279 пациентам, переживших инсульт, было сделано до 5 уколов препарата в течение одного года. Инъекции делались в локтевой сустав, запястья или в мышцу-сгибатель пальцев, чтобы парализовать нервы во избежание судорог. При этом конечности сохраняли свою силу и способность двигаться. В течение 6 недель после инъекций у всех пациентов не было отмечено болей.
    «В ботоксе мы видим эффективное средство длительной терапии, которое помогает быстрее поднять на ноги пациентов, переживших апоплексический удар, без побочных действий», — считают неврологи.
    Кстати, если Вас волнует вопрос о целесообразности инъекций красоты летом, то спешим успокоить — инъекции красоты (мезотерапия, рестилайн, ботокс) летом делать можно. Но и спешим предупредить – после уколов не следует загорать в течение 2 — 3 дней. А еще за 2 дня до уколов и после них нежелательно принимать таблетки аспирина и другие средства, понижающие свертываемость крови.

    medicus.ru

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