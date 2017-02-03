Все проблемы родом из детства

Американские ученые Стэнфордского университета во главе с доктором Виктором Кэррионом полагают, что каждый всплеск отрицательных эмоций наносит серьезный удар по детскому мозгу, а это, в свою очередь, приводит к накоплению негативных воздействий.

Явление, при котором стресс отрицательно воздействует на мозг, названо американскими учеными PTSD.

У детей, принимавших участие в исследовании, в крови был обнаружен более высокий уровень кортизола (гормона, вырабатывающегося при стрессе), а именно кортизол убивает клетки головного мозга. Таким образом, стресс может накапливаться до бесконечности.

Ребенок, страдающий PTSD, имеет большую склонность к проявлению беспокойства и во взрослой жизни. По оценкам ученых, этот синдром обнаруживается примерно у каждого десятого человека.



medicus.ru