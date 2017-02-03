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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Все проблемы родом из детства
    Опубликовано: 2017-02-03 11:04:54

    Американские ученые Стэнфордского университета во главе с доктором Виктором Кэррионом полагают, что каждый всплеск отрицательных эмоций наносит серьезный удар по детскому мозгу, а это, в свою очередь, приводит к накоплению негативных воздействий.

    Явление, при котором стресс отрицательно воздействует на мозг, названо американскими учеными PTSD.

    У детей, принимавших участие в исследовании, в крови был обнаружен более высокий уровень кортизола (гормона, вырабатывающегося при стрессе), а именно кортизол убивает клетки головного мозга. Таким образом, стресс может накапливаться до бесконечности.

    Ребенок, страдающий PTSD, имеет большую склонность к проявлению беспокойства и во взрослой жизни. По оценкам ученых, этот синдром обнаруживается примерно у каждого десятого человека.

    medicus.ru

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