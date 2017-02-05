Миндаль поможет похудеть

Люди, желающие похудеть, должны включить в свой рацион миндаль, так как этот орех способен хорошо подавлять аппетит, считают американские исследователи из Университета Пердью.

В ходе эксперимента специалисты установили, что люди, съедавшие на завтрак миндаль, дольше оставались сытыми, а в их крови было меньше сахара после завтрака и обеда по сравнению с теми, кто пренебрег продуктами с низким гликемическим индексом, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Ученые пояснили, что гликемический индекс показывает, как быстро после потребления продукта растут показатели сахара в крови. Продукты, перевариваемые быстро, провоцируют резкое повышение, а потом резкое снижение сахара. В свою очередь, миндаль дает стабильный и медленный рост показателей сахара и инсулина, что гарантирует человеку длительное чувство насыщения. Это значит, что орехи могут спасти от переедания. Наиболее полезны они будут для людей, страдающих диабетом, считают исследователи.

Однако эксперты уточнили, что результаты исследования не говорят о том, что можно забыть о подсчете калорий. Орехи помогут обмануть организм, и в итоге человеку будет требоваться меньший объем пищи для насыщения, но контролировать ее количество и калорийность все равно нужно.



medicinform.net