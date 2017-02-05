Американцы едят самый соленый фастфуд в мире

Международная группа ученых изучила состав пищи, продаваемой популярными ресторанами фастфуда в разных странах мира. Оказалось, что содержание соли в продукции одних и тех же сетей было разным, пишет Canadian Medical Association Journal.

Объектом исследования стал фастфуд шести сетей: Burger King, Domino´s, KFC, McDonald´s, Pizza Hut и Subway в Австралии, Канаде, Франции, Новой Зеландии, Англии и США. Оказалось, что американские пицца, жареная курица, картофель фри и бургеры посолены гораздо сильнее, чем эти же продукты, подающиеся в ресторанах быстрого питания других стран мира. В американской индустрии фастфуда кладут больше соли на один грамм, чем в целом по миру. У американцев самая соленая пицца в мире, а их наггетсы содержат в 2,5 раза больше соли, чем английские.

По мнению авторов аналитического материала, слишком соленая пища неблагоприятно сказывается на продолжительности жизни в стране. Они считают, что постепенное коллективное снижение потребления соли спасло бы столько же жизней, сколько и подобная инициатива по борьбе с курением. Но развивающаяся индустрия питания не готова снизить содержание «белого яда», утверждая, что технически это слишком сложно.

Ученые, тем не менее, уверены, что заведения быстрого питания вполне могут сократить количество добавляемой в блюда соли и при этом не потерять своих клиентов. Например, правительственная инициатива по сокращению количества соли в Англии дала свои результаты: солить стали меньше, но англичане все равно не отказались от McDonald´s.

medicinform.net