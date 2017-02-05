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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Американцы едят самый соленый фастфуд в мире
    Опубликовано: 2017-02-05 14:04:24

    Международная группа ученых изучила состав пищи, продаваемой популярными ресторанами фастфуда в разных странах мира. Оказалось, что содержание соли в продукции одних и тех же сетей было разным, пишет Canadian Medical Association Journal.

    Объектом исследования стал фастфуд шести сетей: Burger King, Domino´s, KFC, McDonald´s, Pizza Hut и Subway в Австралии, Канаде, Франции, Новой Зеландии, Англии и США. Оказалось, что американские пицца, жареная курица, картофель фри и бургеры посолены гораздо сильнее, чем эти же продукты, подающиеся в ресторанах быстрого питания других стран мира. В американской индустрии фастфуда кладут больше соли на один грамм, чем в целом по миру. У американцев самая соленая пицца в мире, а их наггетсы содержат в 2,5 раза больше соли, чем английские.

    По мнению авторов аналитического материала, слишком соленая пища неблагоприятно сказывается на продолжительности жизни в стране. Они считают, что постепенное коллективное снижение потребления соли спасло бы столько же жизней, сколько и подобная инициатива по борьбе с курением. Но развивающаяся индустрия питания не готова снизить содержание «белого яда», утверждая, что технически это слишком сложно.

    Ученые, тем не менее, уверены, что заведения быстрого питания вполне могут сократить количество добавляемой в блюда соли и при этом не потерять своих клиентов. Например, правительственная инициатива по сокращению количества соли в Англии дала свои результаты: солить стали меньше, но англичане все равно не отказались от McDonald´s.

    medicinform.net

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