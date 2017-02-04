Соя спасет от ожирения печени

Соевый протеин, который можно найти как в молоке, так и в тофу, уменьшает накопление вредных жировых отложений в печени, считают американские исследователи из Иллинойского университета.

В ходе эксперимента ученые сравнили печень у стройных и тучных крыс, которых держали на диете, содержавшей либо молочный, либо соевый протеин. В итоге у стройных животных не было зафиксировано отличий. А вот тучные грызуны, потреблявшие соевый протеин, могли похвастаться 20%-м снижением общих показателей накопления жира в печени. В том же объеме снижалась и концентрация триглицеридов, представляющих опасность для сердца.

Эксперты пришли к выводу, что соевый протеин способен защитить печень от жировой болезни, грозящей печеночной недостаточностью. Специалисты напомнили, что ожирение является ключевым фактором риска развития жировой болезни печени. Когда жир скапливается в органе, который не должен его запасать, работа печени нарушается.

medicinform.net