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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Соя спасет от ожирения печени
    Опубликовано: 2017-02-04 14:04:24

    Соевый протеин, который можно найти как в молоке, так и в тофу, уменьшает накопление вредных жировых отложений в печени, считают американские исследователи из Иллинойского университета.

    В ходе эксперимента ученые сравнили печень у стройных и тучных крыс, которых держали на диете, содержавшей либо молочный, либо соевый протеин. В итоге у стройных животных не было зафиксировано отличий. А вот тучные грызуны, потреблявшие соевый протеин, могли похвастаться 20%-м снижением общих показателей накопления жира в печени. В том же объеме снижалась и концентрация триглицеридов, представляющих опасность для сердца.

    Эксперты пришли к выводу, что соевый протеин способен защитить печень от жировой болезни, грозящей печеночной недостаточностью. Специалисты напомнили, что ожирение является ключевым фактором риска развития жировой болезни печени. Когда жир скапливается в органе, который не должен его запасать, работа печени нарушается.

    medicinform.net

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