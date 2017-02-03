Мозг у всех людей идентичен на 95%

Несмотря на многообразие творческих и интеллектуальных способностей людей, их мозг идентичен на 95%, утверждают американские специалисты из Института Аллена в Сиэтле.

В рамках исследования ученые изучили около 1 тыс. генов в головном мозге разных людей и лабораторных мышей, после чего обнаружили, что только 5% из этих генов могут отличаться.

Также ученые выявили значительное сходство в принципах обработки информации мозгом человека и других млекопитающих, а работа одного участка мозга схожа с работой остальных участков.

На основании результатов исследования эксперты пришли к выводу, что существуют общие принципы организации и функционирования головного мозга у различных существ. Ученые надеются, что данное открытие позволит понять в будущем, благодаря чему человек является уникальным разумным существом.



medicinform.net