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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Мозг у всех людей идентичен на 95%
    Опубликовано: 2017-02-03 23:24:37

    Несмотря на многообразие творческих и интеллектуальных способностей людей, их мозг идентичен на 95%, утверждают американские специалисты из Института Аллена в Сиэтле.

    В рамках исследования ученые изучили около 1 тыс. генов в головном мозге разных людей и лабораторных мышей, после чего обнаружили, что только 5% из этих генов могут отличаться.

    Также ученые выявили значительное сходство в принципах обработки информации мозгом человека и других млекопитающих, а работа одного участка мозга схожа с работой остальных участков.

    На основании результатов исследования эксперты пришли к выводу, что существуют общие принципы организации и функционирования головного мозга у различных существ. Ученые надеются, что данное открытие позволит понять в будущем, благодаря чему человек является уникальным разумным существом.

    medicinform.net

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