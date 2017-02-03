Яркий свет, включая дневной, может значительно снизить риск сердечного приступа или развития необратимых последствий после него, считает американский кардиолог из Университета Колорадо.
Ученый объяснил, что суточный ритм регулируется протеинами в мозге. Эти же протеины присутствуют и в сердце. В частности, протеин Period 2 играет важную роль с точки зрения устранения последствий сердечного приступа.
Во время сердечного приступа сердце сталкивается с кислородным голоданием. Без кислорода сердцу приходится переключиться с привычного «топлива» – жира на глюкозу. Без изменения в сердечном метаболизме клетки сердца умирают, и орган получает повреждения.
По наблюдениям кардиолога Тобиаса Экла и его коллег, люди, перенесшие сердечный приступ, быстрее выздоравливали и получали меньшую степень повреждений сердца, когда лежали при дневном свете. Ученый полагает, что секрет кроется во «внутренних часах» организма, связанных со светлым и темным временем суток.