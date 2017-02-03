Яркий свет поможет быстрее восстановиться после сердечного приступа

Яркий свет, включая дневной, может значительно снизить риск сердечного приступа или развития необратимых последствий после него, считает американский кардиолог из Университета Колорадо.

Ученый объяснил, что суточный ритм регулируется протеинами в мозге. Эти же протеины присутствуют и в сердце. В частности, протеин Period 2 играет важную роль с точки зрения устранения последствий сердечного приступа.

Во время сердечного приступа сердце сталкивается с кислородным голоданием. Без кислорода сердцу приходится переключиться с привычного «топлива» – жира на глюкозу. Без изменения в сердечном метаболизме клетки сердца умирают, и орган получает повреждения.

По наблюдениям кардиолога Тобиаса Экла и его коллег, люди, перенесшие сердечный приступ, быстрее выздоравливали и получали меньшую степень повреждений сердца, когда лежали при дневном свете. Ученый полагает, что секрет кроется во «внутренних часах» организма, связанных со светлым и темным временем суток.

medicinform.net