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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Яркий свет поможет быстрее восстановиться после сердечного приступа
    Опубликовано: 2017-02-03 14:04:03

    Яркий свет, включая дневной, может значительно снизить риск сердечного приступа или развития необратимых последствий после него, считает американский кардиолог из Университета Колорадо.

    Ученый объяснил, что суточный ритм регулируется протеинами в мозге. Эти же протеины присутствуют и в сердце. В частности, протеин Period 2 играет важную роль с точки зрения устранения последствий сердечного приступа.

    Во время сердечного приступа сердце сталкивается с кислородным голоданием. Без кислорода сердцу приходится переключиться с привычного «топлива» – жира на глюкозу. Без изменения в сердечном метаболизме клетки сердца умирают, и орган получает повреждения.

    По наблюдениям кардиолога Тобиаса Экла и его коллег, люди, перенесшие сердечный приступ, быстрее выздоравливали и получали меньшую степень повреждений сердца, когда лежали при дневном свете. Ученый полагает, что секрет кроется во «внутренних часах» организма, связанных со светлым и темным временем суток.

    medicinform.net

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