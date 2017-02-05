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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Гербициды приводят к порокам внутриутробного развития
    Опубликовано: 2017-02-05 13:04:41

    Исследователи из США связали использование одного из распространенных гербицидов с повышенным риском пороков внутриутробного развития у детей.

    Атразин используют для повышения урожайности зерновых культур, это наиболее распространенный гербицид в Соединенных Штатах. Атрезия хоан – патология, при котором у плода в результате неправильного развития закупориваются носовые ходы, в результате чего ребенок не имеет возможности дышать. Этот порок встречается с частотой 1: 7 000 и подлежит лечению хирургическим путем.

    На основе статистических данных исследователи из университета Байлор установили, что риск рождения ребенка с атрезией хоан была на 80% выше, если его мать проживала в регионе, где широко применяли атразин. Полагается, что химикат негативно воздействует на эндокринную систему беременных женщин, в результате чего у плода возникают отклонения в развитии.

    Ученые планируют продолжать исследования на тему воздействия гербицидов на здоровье плода. Результаты последней работы специалистов были опубликованы в журнале «Педиатрия».

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