5 простых советов для профилактики стресса Опубликовано: Как почувствовать себя более счастливым? Ответ на этот вопрос кроется не только в общении с приятными людьми и удачами в работе, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net Оказывается, изменив некоторые привычки, мы почувствуем прилив сил и море положительных эмоций. Употребляйте меньше соли. Она накапливается в организме и удерживает воду. Это является причиной высокого кровяного давления. Сократить потребление соли можно, прейдя на другие приправы, например, карри, чеснок, тмин или розмарин. Вы снимаете раздражение еще одной чашкой кофе, сигаретой или шоколадом? Понятно, что это не приносит пользы вашему здоровью. В следующий раз, когда понервничаете, выйдете в коридор, пройдитесь или поднимитесь по лестнице. Десятиминутный моцион, безусловно, принесет большую пользу. Если привычка заедания проблем оказывается сильнее вас. Заедайте правильно! Вместо пирожков и тортов возьмите яблоко или сливу. Правильно спите и засыпайте. Чтобы чувствовать себя счастливым нам необходимо семь–восемь часов сна ежесуточно. И забудьте о еде и физической нагрузке за два часа до сна. Внесите в свою жизнь разнообразие. Начните с того, что пройдите на работу по другой стороне улицы. Вдруг именно там вас ожидает что–то интересное… zdravoe.com Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.