Как почувствовать себя более счастливым? Ответ на этот вопрос кроется не только в общении с приятными людьми и удачами в работе, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
Оказывается, изменив некоторые привычки, мы почувствуем прилив сил и море положительных эмоций.
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Употребляйте меньше соли. Она накапливается в организме и удерживает воду. Это является причиной высокого кровяного давления. Сократить потребление соли можно, прейдя на другие приправы, например, карри, чеснок, тмин или розмарин.
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Вы снимаете раздражение еще одной чашкой кофе, сигаретой или шоколадом? Понятно, что это не приносит пользы вашему здоровью. В следующий раз, когда понервничаете, выйдете в коридор, пройдитесь или поднимитесь по лестнице. Десятиминутный моцион, безусловно, принесет большую пользу.
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Если привычка заедания проблем оказывается сильнее вас. Заедайте правильно! Вместо пирожков и тортов возьмите яблоко или сливу.
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Правильно спите и засыпайте. Чтобы чувствовать себя счастливым нам необходимо семь–восемь часов сна ежесуточно. И забудьте о еде и физической нагрузке за два часа до сна.
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Внесите в свою жизнь разнообразие. Начните с того, что пройдите на работу по другой стороне улицы. Вдруг именно там вас ожидает что–то интересное…