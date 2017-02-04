Лечит ли простуду витамин С

Аскорбиновая кислота находилась под пристальным вниманием австралийских ученых еще с 2004 года. С тех пор они провели 30 исследований, пытаясь установить истину: лечит ли витамин С простуду?

За это время в испытаниях приняли участие свыше 10 000 человек. Оказалось, что люди, которые принимали в качестве средства профилактики витамин С (в дозе свыше 1 грамма в день), были подвержены простудам не меньше тех, кто не принимал добавок с этим витамином вообще.

Исследователи из Австралии утверждают, что витамин С, известный также как аскорбиновая кислота, не лечит простуду, грипп и ОРВИ и не предотвращает их. Однако прием «аскорбинок» во время болезни сокращает ее продолжительность и снижает выраженность симптомов – высокой температуры тела, насморка, заложенности в носу.

Так что специалисты не советуют пренебрегать дополнительной дозой витамина С. Он поможет не только пережить грипп – этот нутриент необходим нашему организму для укрепления костей, хрящевой ткани и мышц, а также помогает всасываться железу. Национальный институт здоровья Австралии рекомендует употребление аскорбиновой кислоты в следующих дозах: по 90 мг витамина С в день для мужчин и 75 мг – для женщин.

zdravoe.com