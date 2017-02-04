Конфликт на работе: плюс 23% к вероятности инфаркта

Стресс на рабочем месте – плохо, и это известно всем. Но никто не ожидал, что настолько: сотрудники, которые слишком рьяно относятся к своим обязанностям и переживают насчет карьеры, рискуют стать пациентами кардиологического отделения, а не получить повышение, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Последние данные медицинских специалистов из Ведикобритании помогли с поразительной точностью определить риск развития сердечного приступа вследствие стресса, пережитого на рабочем месте. В исследовании университетского колледжа Лондона приняло участие около 10 000 государственных служащих. Их работа была признана крайне стресогенной: в результате продолжительного напряжения вследствие проблем и переживаний их сердечная мышца деформируется. В течение 7,5 лет наблюдения эту проблему отметили у 15% участников. Также было зарегистрировано 2 358 случаев ишемической случаев болезнь сердца.

Такие работники чаще страдают от сердечно–сосудистых заболеваний, включая инфаркт миокарда, ишемический инсульт и закупорку артерий. Причем больше всего страдают женщины – ученые объясняют это тем, что мужчины более рационально и трезво подходят к решению конфликтов и меньше переживают по их поводу.

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