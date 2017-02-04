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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Альцгеймер и Паркинсон: победа близко
    Опубликовано: 2017-02-04 13:04:46

    Ученые из Айовы (США) сообщают об успехе в области создания препаратов для лечения страшнейших неврологических заболеваний – болезней Альцгеймера и паркинсонизма.

    Болезни Альцгеймера (одна из причин старческого слабоумия) и Паркинсона чрезвычайно распространены в развитых странах. Оба этих заболевания разрушают нервные клетки в головном и спинном мозге, из–за чего страдают интеллектуальная и двигательная функции, в результате пациент становится частично или полностью недееспособным.

    Ученые из Айовы открыли новый класс молекул – они останавливают нейродегенеративные процессы. Ранее было установлено, что эти молекулы способны защитить новые нейроны от гибели, но только сейчас ученые установили, что он способен защищать также зрелые нейроны – как в головном мозге, так и в других отделах нервной системы организма человека.

    Исследователи планируют в скором времени использовать находку в разработке препаратов для лечения паркинсонизма и болезни Альцгеймера. Они дали название молекуле P7C3 и выделили ее более активный аналог, P7C3A20. Ученые уже провели успешные лабораторные испытания на мышах.

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