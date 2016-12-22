На разработку экзокостюма для пожилых собрали $10 млн

Проект Superflex, который создает экзокостюмы для пожилых людей, привлек инвестиции на $10 млн. Разработка компании сделает более свободными движения тех, кто имеет проблемы с мобильностью.

Носимая электроника обычно создается для людей, которые находятся в хорошей физической форме — трекеры для отслеживания нагрузок или подсчета числа шагов. Но компания из Кремниевой долины, Superflex, решила сосредоточиться на другом. Она создает умные костюмы для пожилых людей. Superflex объявил о том, что получил $10 млн на свой проект от японской венчурной компании Global Brain, пишет The Verge.

Напомним, что разработка компании представляет собой костюм, оборудованный сенсорами и управляемый компьютером. Он предназначен для людей, имеющих проблемы с мобильностью. Датчики анализируют позы и движения тела, чтобы, например, помочь человеку подняться с кресла. Изначально технология была разработана компанией SRI International в рамках программы по снижению уровня травматизма у солдат, которым приходится поднимать тяжелые грузы. Затем проект экзокостюма был выделен в отдельную компанию.

Костюмы не будут продаваться раньше 2018 года: по словам разработчиков, продукт во многом еще остается на этапе концепции, и им предстоит проделать большую техническую работу.

Идея создания экзоскелета под разные цели нравится многим исследователям. К примеру, в Гарвардской лаборатории биодизайна разрабатывают робокостюм, который поможет людям, пережившим инсульт, быстрее восстановить способность ходить. А проект TALOS обещает подготовить костюм Железного человека для спецназа к 2018 году.

Инф. finance.ua