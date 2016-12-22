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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В Украине 97% дорог в плохом состоянии - Укравтодор
    Опубликовано: 2016-12-22 14:15:24

    Глава Укравтодора рассказал о реальном состоянии дорожного хозяйства и сколько нужно средств на ремонт дорог и мостов.

    В Украине 97% дорог в плохом состоянии, более половины мостов аварийные. Об этом сегодня на заседании Кабмина сообщил глава Укравтодора Славомир Новак, передает корреспондент ЛІГА.net.

    "Реальная картина нашей ситуации - это 97% дорог в плохом состоянии. 88% дорог - с техническим расчетом на 6 тонн на ось. Нам нужно 11,5. Из 17 тысяч мостов в стране более чем половина, более 50% в аварийном состоянии", - отметил Новак.

    Финансирование, которое было предусмотрено в проекте бюджета на 2017 год, по словам Новака, привело бы к стремительному ухудшению состояния дорог. "Чтобы состояние дорог осталось на этом, как уже было сказано, нехорошем уровне, нам надо 14 млрд грн в год. Если будем получать больше денег, мы можем быстро улучшить состояние дорог", - отметил он.

    "Самый хороший, позитивный сценарий - это 18 млрд грн на ремонты дорог и мостов. Это 2200 км дорог и около 6 км мостов, которые в плохом состоянии", - сказал он, уточнив, что речь идет только о расходах на ремонты, без эксплуатационного содержания и погашения долгов.

    "Потому что минимум на содержание нужно 4,5 млрд грн, а на погашение долгов в следующем году - 7 млрд", - добавил он.

    Новак отметил, что таким образом общая сумма, в которой нуждается Укравтодор на следующий год, составляет 29 млрд грн.

    Новак напомнил, что Укравтодору в 2016 году было выделено 14,5 млрд грн, из которых более 5 млрд грн пошло на погашение долгов, а на ремонты было использовано более 8 млрд грн.

    Накануне Верховная Рада приняла госбюджет на 2017 год. Бюджет Укравтодора, который был запланирован на уровне 14,2 млрд грн, получит дополнительно 15 млрд грн.

    17 ноября парламент принял закон о создании Государственного дорожного фонда для финансирования ремонта и строительства автомобильных дорог. 

    ЛIГАБiзнесIнформ

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