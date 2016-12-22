Олена Смірнова: «Держава досі нічого не зробила для того, щоб забезпечити в Україні реалізацію прав осіб без громадянства» Опубликовано: На цьому наголосила заступник Керівника Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Олена Смірнова під час презентації дослідження «Захист осіб без громадянства від свавільного утримання під вартою в Україні».

«Уповноважений Верховної Ради України з прав людини пропонує два шляхи вдосконалення практики документування мігрантів та протидії криміналізації незаконної міграції: подальше вдосконалення законодавства та практики його застосування або проведення міграційної амністії», – зазначила Олена Смірнова під час експертного обговорення презентації та експертної дискусії щодо законопроекту № 5385 «Про внесення змін до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».

Автори дослідження, проведеного експертами благодійного фонду «Право на захист» у партнерстві з HIAS, акцентували увагу на тому, що порядок взяття під варту з метою видворення з України однаковий як для іноземців, так і для осіб без громадянства. На їхнє переконання, ця процедура є дискримінаційною щодо осіб без громадянства, які почасти не можуть бути видворені, проте утримуються під вартою.

Учасники експертного обговорення законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» зазначили, що метою прийняття законопроекту є створення процедури визначення статусу особи без громадянства, що у подальшому надасть змогу для таких осіб законно перебувати на території України, отримати посвідку на тимчасове проживання, а за умови проживання на території України у зазначеному статусі понад три роки – отримати дозвіл на імміграцію.

Учасники презентації взяли участь у формуванні рекомендацій та зауважень до законопроекту, а також висловилися за проведення широкої інформаційної кампанії щодо захисту прав та інтересів осіб без громадянства.

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