Украина в следующем году может получить феномен импортной инфляции - О.Устенко Опубликовано: Эксперт по экономическим вопросам Олег Устенко видит много рисков по выполнению принятого Государственного бюджета на 2017 год. Об этом он сказал в комментарии УНН.

"У меня есть целый ряд вопросов, которые возникают после принятия документа в таком сыром виде. Я вижу большое количество рисков, которые открываются для Украины на 2017 год с таким бюджетом. Первые риски касаются того, уверены ли мы, что экономический рост будет на уровне 3%. Если мы не достигнем желаемого уровня роста, как записано в главном финансовом документе, а будем находиться в пределах до 2%, тем более, что риски на то, что мы не достигнем трехпроцентного роста, достаточно значительные, мы автоматически недополучаем в доходную часть Государственного бюджета серьезные суммы ", - сказал эксперт.

Другой вопрос, по словам О.Устенко, заключается в том, удастся ли удержать потребительскую инфляцию на уровне 8,1%, ведь параллельно происходит, например, увеличение минимальной зарплаты до 3,2 тыс. грн. "Параллельно с этим, мы все больше открываемся в следующем году мировой экономике. И скорее всего, я бы сказал, что мы будем иметь феномен импортной инфляции. Что будет, если инфляция будет более высокой?" - отметил он.

Также в бюджете следующего года, продолжил О.Устенко, внесены непредвиденные расходы - рекапитализация ПриватБанка, где речь идет о дополнительных 5,5 млрд. долл. "Эти 5,5 млрд. долл., как они могут раскачать ситуацию в Украине? Это тоже для меня открытый вопрос. Я уже не говорю о том, где мы возьмем деньги", - подчеркнул эксперт.

"Мы продолжаем верить в то, что доходы от налогов от зарплаты увеличатся (от поднятия минимальной зарплаты до 3,2 тыс. грн с января 2017 года - ред.)? Вроде как идет надежда на то, что не будет осуществлено сокращение количества работников в экономике. В реальности, я думаю, что это неправильное предположение. Мы можем ожидать серьезный риск, связанный с тем, что будет происходить сжатие на рынке труда и количество безработных может увеличиться. Из-за увеличения минимальной зарплаты можно ожидать до 5% увеличение уровня безработицы. То есть, мы отойдем от отметки 12% количества безработных, сейчас, и рискуем прийти к отметке в 17% ", - подчеркнул он.

По мнению экономиста, на сегодня остается также открытым вопрос о наполнении бюджета от приватизации, несмотря на то, что в этом году программа по приватизации была выполнена менее чем на 1%. "Мы продолжаем быть уверены, что в следующем году сможем получить больше, чем 17 млрд грн от приватизации? А если нет, то каким образом мы сможем перекрыть дыру, которая образуется (в бюджете - ред.)?" - отметил эксперт.

Нет уверенности и в отношении получения в доход государства средств бывшего президента В.Януковича и экс-чиновников. "Я считаю, что было бы более правильным не вносить их в Государственный бюджет. Если эти деньги будут найдены, то пустить их на погашение долгов, которые есть в Украине ... Тем более, что объем долга псля национализации ПриватБанка превысил отметку в 90% ВВП. Поэтому я считаю, что было бы более правильным не рассчитывать на эти деньги в доходной части Государственного бюджета, а принять отдельные законодательные акты, которые бы позволили использовать эти деньги для погашения уже существующих долгов ", - убежден он.

Кроме того, по словам О.Устенко, возникают вопросы и по увеличению акцизов на табачные изделия и алкоголь.

"Увеличение акциза на табак на 40%, то есть, намного больше уровня инфляции, может свидетельствовать об одном: это может вызвать переток табачных изделий в контрабандные каналы ... И бюджет просто недополучит даже того, что было в прошлом году. То же самое и по алкоголю ... Тем более то, что мы не контролируем часть нашей восточной границы, а, во-вторых, как заявляют политики, таможня является достаточно коррумпированной организацией ", - сказал он. Александр Сивачук Источник: УНН Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.