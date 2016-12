Пожизненность диагноза аутизм поставлена под сомнение

Результаты исследования, проведенного специалистами, работавшими под эгидой американского Национального института психического здоровья (National Institute of Mental Health, NIMH), поставили под сомнение пожизненность диагноза "аутизм", научно подтвердив существование группы детей-аутистов, с возрастом полностью избавившихся от симптомов заболевания. Работа была опубликована в журнале Journal of Child Psychology and Psychiatry.



Объектами исследования стали 34 ребенка, которым диагноз "аутизм" был поставлен в раннем возрасте. Возраст участников варьировался от 8 до 21 года. У всех на момент исследования симптомы заболевания полностью отсутствовали. В качестве участников контрольной группы были выбраны 44 ребенка с ярко проявляющейся симптоматикой аутизма и 34 их здоровых сверстника, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Для исключения вероятности изначально неправильной постановки диагноза группе "выздоровевших" аутистов, все результаты их медицинских обследований, на основании которых диагноз был поставлен ранее, были предоставлены группе независимых экспертов, которые не имели информации о последующем прогрессе состояния каждого из участников. Результаты экспертизы показали, что дети из группы "выздоровевших" изначально демонстрировали меньший дефицит социальных функций по сравнению с группой "ярких" аутистов, однако у них наблюдались даже более серьезные проявления некоторых симптомов.



Текущий статус участников исследования оценивался на основании стандартных когнитивных и наблюдательных тестов и родительских опросников. Все дети из прогрессировавшей группы сейчас учатся в обычных школах и ничем не отличаются от своих здоровых сверстников. У них не было обнаружено никаких отклонений и затруднений в процессе обучения, социальном поведении и взаимодействии с другими людьми.



Причины, лежащие в основе этого феномена, пока не ясны. Авторы исследования собрали массу информации о "выздоровевших" аутистах, включая результаты структурных и функциональных МРТ, психических особенностях, видах терапии, которую они получали. Анализ этой информации может пролить свет на вопрос, является ли прогресс в состоянии детей результатом спонтанной нормализации мозговой функции или же их головной мозг каким-то образом оказался способен скомпенсировать связанные с аутизмом отклонения. В частности, предстоит понять, имеет ли какое-либо значение в этой связи тот факт, что все дети из "выздоровевшей" группы изначально демонстрировали значительно более высокий уровень вербального IQ, чем дети, сохранившие симптомы.



"Все дети с расстройствами аутистического спектра способны так или иначе прогрессировать в результате интенсивной терапии, но тот уровень знаний о природе аутизма, который существует сейчас, не позволяет нам понять, почему произошел столь радикальный прогресс, который мы наблюдали в ходе нашего исследования, - отметила возглавлявшая команду ученых доктор Дебора Фейн (Deborah Fein). - Мы надеемся, что дальнейшая работа в этом направлении поможет разобраться в механизме этого явления и, возможно, ее результаты будут полезны для всех детей с этим диагнозом".



news.gradusnik.ru