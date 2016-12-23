При хирургической менопаузе происходит снижение памяти и навыков мышления Опубликовано: Согласно данным нового исследования, организованного группой ученых из США, женщины, которые подвергаются хирургической менопаузе в более раннем возрасте, вероятнее всего будут иметь повышенный риск снижения функции памяти, а также общих навыков мышления, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Результаты нового исследования будут представлены на конгрессе Американской академии неврологии, шестьдесят пятая ежегодная встреча которой пройдет в Сан-Диего, в период с 16 по 23 марта 2013 года. Ранняя хирургическая менопауза представляет собой удаление обоих яичников до наступления естественной менопаузы и часто сопровождается состоянием, известным как гистерэктомии.



“Мы обнаружили четкую связь между проведением хирургической менопаузы и ухудшением мышления, снижением рабочих объемов памяти, в результате чего даже при использовании заместительной гормональной терапии когнитивные навыки женщин постепенно демонстрировали тенденцию к снижению", говорит автор исследования Райли Бове (Riley Bove) профессор из Гарвардской медицинской школы в Бостоне. "Поскольку различные методики заместительной гормональной терапии сегодня являются широко доступными, наше исследование поднимает вопрос, возможно ли управление этой тенденцией посредством приема гормональных препаратов”.



В исследование были включены 1837 женщин в возрасте от 53 до 100 лет. Примерно 33 процента из них подверглись хирургической менопаузе. Женщины в течение всего периода проведения исследования получали несколько типов тестов, которые измеряли их навыки мышления и памяти. Ученые также регистрировали все возможные данные относительно женских менструаций и использования гормональной терапии. Исследование показало, что если женщина подвергалась хирургической менопаузе, то более ранний возраст проведения данной процедуры был связан с более быстрым снижением долговременной памяти, равно как и падением способности к концентрации и мышлению.



Также ученые отметили наличие взаимосвязи между хирургической менопаузой и рядом изменений в мозге, которые согласно результатам ряда новейших исследований вероятнее всего с возрастом существенно увеличат риск развития болезни Альцгеймера. По словам ученых, их исследование является только первым шагом в разработке данной проблемы, поскольку вместе с прогнозируемым уровнем старения населения во всем мире интерес к ней, безусловно, будет только возрастать.

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