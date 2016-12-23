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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Искусственное оплодотворение связано с повышенным риском образования тромбов
    Опубликовано: 2016-12-23 12:24:01

    Беременность посредством экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в некоторых случаях повышает риск развития легочной эмболии (закупорки основной артерии легких), а также венозной тромбоэмболии (образования сгустков крови под названием тромбы) в течение первого триместра беременности – отмечается в новом исследовании группы ученых из Каролинского института в Швеции.

    Эксперты отмечают, что сказанное ни в коем случае не должно трактоваться как повод для отказа от ЭКО, которое для многих пар сегодня является единственным возможным решением проблемы бесплодия. Однако в течение первых трех месяцев беременности, достигнутой посредством использования данной методики, женщина должна ограничивать воздействие факторов риска болезней сердца.

    Выводы шведских ученых были опубликованы в масштабной статье, опубликованной в последнем номере British Medical Journal. Согласно приведенной исследователями статистике, сегодня около 10% супружеских пар в развитых странах, страдает от бесплодия, однако начиная с 1978 года, в их распоряжении есть универсальное решение - ЭКО. Каждый год посредством использования этой методики рождается 5 млн. младенцев. Однако если верить ряду исследований, беременная женщина, даже если она забеременела нормальным способом, может столкнуться с определенным риском в плане развития таких состояний как легочная эмболии и венозная тромбоэмболия. Указанный риск относительно невысок и оценивается медиками в 1 случай на 1000 женщин, или в 0,1%.

    В рамках своего исследования ученые из Швеции установили, что при беременности посредством ЭКО риск развития указанных состояний возрастает в 4 раза во время первого триместра беременности. При этом риск закупорки основных артерий тела остается в пределах нормальных значений, что очень важно, ведь возникающее в результате этого состояние потенциально может привести к смерти матери и плода. Ученые сравнили риски в рамках статистического отчета, в котором участвовало в 23,498 женщин переживших ЭКО беременность и 116,960 женщин, переживших нормальную беременность. Средний возраст женщин равнялся 33 годам, в то время как само исследование проводилось в период между 1990 и 2008 годами.

    Образование сгустков крови в результате использования ЭКО в результате оказалось повышенным (4,2 на 1000 году против 2,5 на 1000 в контрольной группе). Во время первого триместра беременности, риск развития тромбов также увеличился (1,5 в группе ЭКО и 0,3 в контрольной группе). Исследователи не обнаружили различие в рисках до беременности или в течение года после рождения ребенка. Как заключают медики, в общей сложности по обоим названным явлениям риск возрастал в среднем на 2-3 случая в расчете на 1000 женщин.

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