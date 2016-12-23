Австралийские ученые создали белок, способный подавлять размножение вируса иммунодефицита человека Опубликовано: Австралийские ученые создали белок, способный подавлять размножение вируса иммунодефицита человека непосредственно в зараженных клетках иммунной системы, сообщает Medical Xpress. Результаты работы, проведенной исследователями из Медицинского научно-исследовательского инстиута Квинсленда (Queensland Institute of Medical Research) под руководством Дэвида Харрича (David Harrich), опубликованы в журнале Human Gene Therapy.



Харрич и его коллеги модифицировали кодируемый вирусом иммунодефицита человека белок Tat, отвечающий за способность вируса к воспроизводству в инфицированных клетках, сделав из него "оружие" против ВИЧ. Измененный Tat, который получил название Nullbasic, в своей новой модификации, напротив, подавлял размножение вируса, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Кроме белка ученые разработали два вида векторов - частиц-переносчиков гена, кодирующего Nullbasic. После доставки гена иммунные клетки начинали производить модифицированный белок, в результате действия которого репликация вируса снижалась в 8-10 раз. Все эксперименты проводились in vitro на различных клеточных линиях.



"Я никогда не видел ничего подобного - модифицированный белок срабатывал всегда. В результате его действия у вируса остается способность инфицировать клетку, но он не размножается", - прокомментировал результаты работы Харрич. Несмотря на то, что подобная методика не позволяет полностью излечить инфицированных ВИЧ пациентов, она делает вирус латентным, предотвращая прогрессирование заболевания, пояснил ученый. Таким образом можно не допустить появления СПИДа (последней стадии ВИЧ-инфекции) у пациентов.



Исследователи намерены продолжить свою работу- уже в этом году они планируют организовать испытания нового препарата на животных.



Вирус иммунодефицита человека был открыт в 1983 году. При попадании в организм человека он заражает CD4+ клетки (лимфоциты, макрофаги и ряд других), в которых может активно размножаться. Результатом разрушительной деятельности вируса является гибель инфицированных иммунных клеток.

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