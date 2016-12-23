Пересадка кала оказалась в четыре раза эффективнее антибиотика Опубликовано: Первые клинические испытания экспериментального способа лечения кишечной инфекции путем пересадки кала показали столь явное преимущество этого метода перед стандартной антибиотикотерапией, что испытания даже пришлось прекратить досрочно. Трансплантация кала оказалась в три - четыре раза эффективнее антибиотика. Результаты работы опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.



Суть метода, получившего название Intestinal Microbiota Transplantation (IMT), заключается во введении в желудочно-кишечный тракт пациентов раствора фекалий, взятых от здорового донора, в результате чего происходит восстановление нормальной микрофлоры кишечника. Этот метод лечения диареи уже более полувека известен по всему миру, существует около 500 научных публикаций, доказывающих его эффективность, однако оформленные по всем правилам с использованием метода случайной выборки клинические испытания IMT проводились впервые.



Участниками испытаний, проводившихся под руководством Йосберта Келлера (Josbert Keller), гастроэнтеролога из Амстердамского университета, стали 43 пациента, страдающих от тяжелой формы резистентной рецидивирующей диареи, вызванной бактериями Clostridium difficile. Добровольцы были разделены случайным образом - части из них проводили процедуры IMT с помощью назодуоденального зонда, а части был прописан курс ванкомицина.



Первоначально проводившая испытания команда планировала рекрутировать для участия в них 120 пациентов, но в итоге приняла решение остановить испытания ввиду очевидной разницы в состоянии здоровья обеих групп волонтеров: из 16 членов группы, получавшей IMT, 13 полностью выздоровели после первой же процедуры, еще двое - после второй (94 процента), в то время, как из 26 пациентов, получавших ванкомицин, поправились только семеро (27 процентов). Остальные члены этой группы сами попросили врачей провести им процедуру IMT и выздоровели после одной - двух инфузий.



Авторы надеются, что продемонстрированная в результате испытаний эффективность метода IMT поможет его широкому внедрению в медицинскую практику.

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