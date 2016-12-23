Солярии опаснее полуденного солнца в два раза Опубликовано: Об опасности соляриев для здоровья кожи ученые говорят уже давно. Теперь они высчитали насколько, отмечает The Telegraph. Американские медики даже пытались ввести запрет на посещение солярия несовершеннолетними.



Оказывается, риск развития рака кожи выше в два раза, если человек посещает солярии, по сравнению с тем же временем, проведенным на полуденном солнце в Средиземноморье. Эксперты в лице профессора Гарри Моузли из Университета Данди проверили уровень УФ-излучения в 400 соляриях. 9 из 10 выдали показатели выше европейских стандартов безопасности.



Не даром ВОЗ занесла солярии в один список провоцирующих рак факторов вместе с сигаретами. За последние 30 лет уровень заболеваемости раком кожи увеличился в четыре раза. Это самые быстро растущие показатели в группе онкологических заболеваний.



Кстати, если человек младше 35 лет ходит в солярий, то вероятность появления меланомы повышается на 87%. Однако независимые эксперты подчеркивают: озвученные данные могут быть неактуальны, ведь в расчет бралась старая статистика.

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