Воздействие дневного света во время беременности улучшает зрение ребенка Опубликовано: Свет необходим глазам не только для того, чтобы видеть – согласно новому исследованию международной группы ученых, воздействие дневного света является крайне необходимым для нас еще в утробе матери, чтобы наше зрение могло развиваться должным образом, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



От того, как часто мать будет находиться на солнце, зависит, насколько хорошо будет видеть ее дитя в течение всей его жизни, и будет видеть ли оно вообще.



Исследователи отмечают, что полученные ими результаты дают медицине новое базовое понимание о развитии глаз и прогрессии глазных заболеваний, вызванных сосудистыми проблемами. Исследование, проведенное учеными из Детской больницы медицинского центра в Цинцинати и Университета штата Калифорнии и опубликованное в журнале Nature, продемонстрировало повышенный риск развития ретинопании у детей, матери которых много времени проводили в местностях с малым количеством солнечного света. Это состояние негативно влияет на формирование зрения у детей и в частности может привести к слепоте.



"Это в корне меняет наше понимание механизмов развития сетчатки глаза. Мы определили пути воздействия света, посредством которых организм регулирует количество нейронов сетчатки. Эти процессы являются определяющими в плане формирования сосудистой системы глазного яблока, что может увеличивать или, напротив, уменьшать вероятность развития целого ряда сосудистых заболеваний. " – отмечается в официальном отчете по исследованию.



Ученые обосновывают свои выводы на основе серии тестов, проведенных на мышах. Они установили, что после родов глаза животных, равно как и человека развиваются в несколько этапов. Во время одного из них организм определяет значение числа фотонов, которое достигает организма матери на поздних сроках беременности. У мышей этот период приходится на заключительную стадию беременности – начинающуюся после 16 дня, что у человека эквивалентно третьему триместру. Фотоны влияют на выработку белка меланопсина, от которого зависит степень развитости кровеносных сосудов глаза во время рождения.



Одной из функций белка является ограничение роста кровеносных сосудов. Когда белка слишком мало, сосуды сетчатки развиваются почти беспрепятственно. Их развитие приводит к ретинопатии – состоянию, которое вызывает сильное давление на глаза и в тяжелых случаях приводит к серьезным повреждениям, ухудшению зрения и слепоте. Если же мать мало времени проводит на солнце, то риск этого состояния начинает пропорционально возрастать.



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