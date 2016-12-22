Риск развития аутоиммунных заболеваний зависит от состояния желудка Опубликовано: Нормальная популяция бактерий в желудочно-кишечном тракте человека защищает его от развития, так называемых аутоиммунных заболеваний, отмечается в новом исследовании группы американских ученых, опубликованной на прошлой неделе в журнале Nature.



Результаты исследования позволяют лучше понять причины, почему женщины имеют более высокий риск целого ряда очень опасных болезней, таких как рассеянный склероз, ревматоидный артрит и волчанка и в сравнении с мужчинами. Аутоиммунными называют особую категорию заболеваний, которые развиваются на фоне “неадекватного поведения” иммунной системы человека. По непонятным причинам клетки, призванные защищать человека от внешней угрозы, усматривают врага в клетках самого организма и начинают активно их уничтожать. Единственными, по-настоящему эффективными средствами борьбы с такого рода болезнями является подавление иммунитета, что, как не трудно понять, является палкой о двух концах.



Исследователи из больницы SickKids в США в результате небольшого лабораторного исследования обнаружили, что когда самки мышей, имевшие высокий риск развития аутоиммунного сахарного диабета первого типа, подвергались процедурам постоянного оздоровления кишечной флоры, риск того, что иммунитет начнет проявлять агрессию по отношению к самому организму, существенно снижался. Для сравнения в группе мышей, которые имели повышенный риск и не получали никакой терапии, диабет развился в 85 процентов случаев. Во второй группе, где мыши получали специальную терапию, произошло серьезное падение указанного показателя – до 25 процентов.



Ученые отмечают, что их методика уже сейчас может использоваться врачами и родителями для профилактики развития диабета первого типа у детей, в силу различных генетических составляющих находящихся в зоне повышенного риска по данному заболеванию. Кстати параллельно ученые сделали еще одно очень интересное открытие.



Оказывается здоровая бактериальная флора кишечника, крайне позитивно влияет на половые гормоны. Так в частности у мышей, которые подвергались процедуре оздоровления микробной популяции в желудочно-кишечном тракте, существенно поднялся уровень тестостерона в крови. Тестостерон является мужским гормоном и в организме женщины он традиционно представлен в меньших количествах, и исследователи отмечают, что именно в этом может крыться разгадка того феномена, что женщины традиционно являются более подверженными аутоиммунным заболеваниям, нежели мужчины. За счет чего конкретно это происходит, исследователи пока говорить не берутся.

news.gradusnik.ru Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.