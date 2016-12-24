Питание будущей мамы: мифы и правда

Что влияет на здоровье ребенка? Генетика, экология и конечно же образ жизни мамы. Причем меню дамы в «интересном положении» в этом списке занимает не последнее место. Вот почему так важно раз и навсегда избавиться от мифов, связанных с питанием будущей мамы, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Беременным нужно есть за двоих

Миф. Будущим мамам необходимо всего 300 калорий в день (100 г салата типа «Оливье») сверх обычной нормы. Избыточное потребление пищи приводит к тому, что беременная женщина набирает лишние килограммы. С одной стороны, это затрудняет вынашивание ребенка (привет от гипертонии, сахарного диабета и позднего токсикоза), а с другой - приводит к тяжелым родам (раскормленному младенцу сложнее продвигаться по родовым путям).

Во время беременности нельзя пить кофе

Миф. Исследования американских ученых показали, что избыточное потребление кофе может привести к выкидышу или рождению ребенка с недостатком веса. Однако это крайний случай. Чтобы попасть в такую ситуацию, будущая мама должна употреблять огромное количество кофеина. А три небольшие чашечки в день - безопасная доза как для беременной, так и для плода. Главное - не пить этот возбуждающий напиток слоновьими дозами (не больше кофейной чашки за раз) и не слишком частить (постарайтесь пить кофе не чаще чем через 3-4 часа). И не забывайте о том, что кофеин содержится не только в эспрессо и капучино. Есть он и в других продуктах, например, в кока-коле, чае, шоколаде и какао.

Вегетарианство и беременность несовместимы

Правда. Строгое вегетарианство лишает будущую маму мяса, а ведь белок - строительный материал для органов и тканей ребенка. Кроме того, во время беременности в организме матери понижается уровень гемоглобина (белка - переносчика кислорода в крови). Виной всему - увеличение объема крови (на 50%). Ну а поскольку недостаток гемоглобина повышает риск выкидыша и преждевременных родов, женщина должна постоянно следить за тем, чтобы в ее рационе было как можно больше продуктов, богатых железом (этот микроэлемент учавствует в производстве гемоглобина). При этом важно знать, что больше всего легкоусвояемого железа содержится в печени и мясе (говядина, телятина, индюшатина, курятина). А вот из круп и зеленых овощей это вещество усваивается далеко не полностью.

Фолиевой кислоте - зеленый свет!

Правда. Исследования показали, что употребление фолиевой кислоты (витамина В6) за 3 месяца до зачатия и на протяжении первого триместра беременности помогает снизить риск развития врожденных пороков нервной системы ребенка. А все потому, что фолиевая кислота включена в цикл синтеза ДНК и РНК. Необходим витамин В6 и для нормального формирования нервного канала, который впоследствии преобразуется в позвоночный столб ребенка. Вот почему будущей маме необходимо ежедневно включать в свой рацион продукты, богатые фолиевой кислотой (зелень и овощи зеленого цвета, бобовые, хлеб из муки грубого помола и говяжью печень). Ну и конечно же не забывать о режиме питания: есть минимум 3 раза в день (желательно небольшими порциями), избегать перекусов и следить за водным балансом (во время беременности важно выпивать не менее 2 л жидкости в день).

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