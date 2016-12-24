Как подобрать оральные контрацептивы

Если у вас один постоянный партнер, в котором вы уверены, однако ни вы ни он становиться родителями в ближайшие пару лет не планируете, пора позаботиться о смене презервативов на оральные контрацептивы. Как их подобрать, чтобы снизить побочные эффекты? Нас консультирует врач-гинеколог клиники «Добробут» Наталья Лелюх.

Принципы действия

В отличие от презерватива, который мешает попаданию сперматозоидов во влагалище, оральные контрацептивы (ОК) предотвращают зачатие за счет воздействия на овуляцию. Это значит, что, съедая таблетку, женщина снабжает свой организм синтетическими гормонами. Распознав их, центральная нервная система пытается остановить гормональный дисбаланс, в результате блокируется выработка собственных гормонов, отвечающих за овуляцию, а точнее, за выход и созревание яйцеклетки. Вот почему ни один сперматозоид не может обеспечить зачатие - яйцеклетки-то нет (а один, как известно, в поле не воин).

Разновидности

Оральные контрацептивы бывают трех видов: монофазные, двухфазные и трехфазные.

Монофазные оральные контрацептивы содержат постоянную дозу гормонов - какую бы таблетку вы ни взяли, количество действующих веществ в ней то же.

Двухфазные оральные контрацептивы имитируют овуляцию. Первые 10 таблеток содержат эстроген, а остальные 11 - прогестин. Вот почему на упаковке двухфазных препаратов нарисованы стрелочки, указывающие, какую таблетку в какой день цикла следует принимать.

Трехфазные оральные контрацептивы сначала увеличивают дозу гестагенов и эстрогенов, затем доводят ее до максимума, а потом идут на снижение.

Какие лучше

Какой из этих препаратов работает эффективнее, сказать сложно - у каждой женщины свои особенности менструального цикла. У одной организм привык к сильному гормональному скачку в середине цикла, у другой все проходит без ощутимых перепадов, а у третьей гормональные бури начинаются перед менструальным циклом. Учитывая все эти нюансы, гинеколог должен подобрать такие оральные контрацептивы, которые позволяют воссоздать гормональные колебания, присущие именно вам.

Побочные эффекты

Если гормональные таблетки вам не подходят, вы это сразу же поймете по шести основным симптомам:

● кровянистые выделения до или после месячных;

● отечность ног и лица;

● нагрубание груди;

● немотивированная раздражительность;

● горечь во рту и тошнота по утрам;

● набор веса.

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