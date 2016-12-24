Чем опасна краснуха

В 60-70-х годах XX века по Европе прокатилась эпидемия краснухи. Заболело более 50 000 беременных, в результате случилось множество выкидышей и родилось около 30 000 детей с синдромом врожденной краснухи. С этого момента в развитых странах началась самая непримиримая борьба с этой болезнью. Как же передается краснуха, какие у нее симптомы и можно ли избежать заражения? Нас консультирует заведующий отделом клинической иммунологии КДБ «Охматдет», врач высшей категории Валерий Ромашко.Основные симптомы

Первый тревожный признак краснухи - увеличение лимфатических узлов (чаще заушных, заднешейных и затылочных). Второй - появление мелкой красноватой сыпи (сначала на лице, а уже через несколько часов по всему телу). Наиболее заметны высыпания на сгибах рук и ног, а также на спине и ягодицах. К основным симптомам могут прибавиться насморк, конъюнктивит и сыпь во рту на мягком нёбе. Причем дети переносят болезнь легко, иногда даже бессимптомно, а вот у взрослых краснуха может вызвать повышение температуры до 39°С и сопровождающую ее головную боль, а также «ломоту» во всем теле.

Как развивается болезнь

Возбудитель проникает в слизистую оболочку верхних дыхательных путей, а затем в кровь. Инкубационный (бессимптомный) период инфекции длится от 15 до 21 дня, а острый - от нескольких часов до 1-2 суток. Сыпь при краснухе держится 2-3 дня, после чего исчезает без шелушения и других неприятных последствий. Кстати, после перенесенной краснухи в организме человека вырабатывается стойкий иммунитет, поэтому повторное заражение невозможно.Одно плохо: краснуха чрезвычайно опасна для беременных. Если женщина заразилась в I триместр беременности, вирус через плаценту проникает в кровь эмбриона, вызывая хроническую инфекцию и нарушая его внутриутробное развитие. Страдают мозг, органы зрения и слуха, сердце, а также скелет ребенка. Чаще всего атака вируса заканчивается микроцефалией, катарактой, глухотой, может развиться порок сердца, гепатит, поражение костей и легких. Гораздо менее опасна краснуха, попавшая в организм матери на более поздних сроках. Если это произошло в I триместре беременности, заражение плода случается в половине случаев, если в начале II триместра - в трети случаев. А на более поздних сроках (после 20-й недели) жизни ребенку вообще ничего не угрожает - максимум, что может сделать коварный вирус на этом этапе развития - спровоцировать развитие глухоты.

Пути передачи краснухи

Источником инфекции чаще всего является больной человек (у которого краснуха протекает в активной форме) или же вирусоноситель (скрытая форма). Передается вирус воздушно-капельным путем - при разговоре, кашле, чихании, поцелуях. Причем зараженный человек опасен в течение недели до появления у него сыпи и на протяжении двух недель от появления первых симптомов болезни.

Группа риска

● сотрудники школ, детских садов и других детских учреждений;● члены многодетных семей;● медицинские работники;● больные с иммунодефицитами;● люди, не прошедшие вакцинацию от краснухи и не переболевшие этим вирусом раньше.

Диагностика

Поскольку краснуха протекает легко и часто бессимптомно, врачу довольно сложно диагностировать ее только осматривая пациента, поскольку корь, скарлатина, этнеровирус и многие другие инфекции могут давать схожую клиническую картину. Для подтверждения диагноза используют иммуноферментный анализ, с помощью которого можно выявить IgG- и IgM-антитела. Если в крови обнаружены IgM-маркеры и наблюдается повышение титра (количества) IgG показателя в 4 (и более) раз, врач диагностирует краснуху. Кстати, наличие одного лишь IgG титра (показатели которого остаются постоянными) говорит об иммунитете к вирусу краснухи. Но наиболее опасный диагноз - «врожденная краснуха», который ставят новорожденным при выявлении микроцефалии, катаракты, врожденных пороков сердца, гепатоспленомегалии (увеличение печени и селезенки) и других проявлений, возникших после того, как мать перенесла краснуху в I триместре беременности. Диагноз подтверждают с помощью лабораторных анализов пуповинной крови и крови ребенка.

Лечение

Никакой специальной терапии для лечения этой болезни нет. Обычно врачи ограничиваются борьбой с симптомами - назначают препараты, снижающие температуру, снимающие головную или суставную боль. Вот почему краснуху проще всего предупредить. Для этого, планируя беременность, сдайте анализ на краснуху и убедитесь в наличии иммунитета к ней. Если IgG в крови не обнаружен, необходимо сделать прививку от этого вируса. Для вакцинации против краснухи применяют живые вакцины, производимые на основе ослабленных штаммов микроорганизма. Они не могут вызвать заболевание, но при этом способны заставить организм человека вырабатывать на них стойкий иммунитет, защищающий от краснухи на протяжении последующих 20-ти лет. Кстати, об иммунитете после вакцинации можно говорить лишь через 15-20 дней после прививки.

Осложнения или отдаленные последствия

Наиболее частое осложнение краснухи - артрит. Чаще он наблюдается у женщин. Боли возникают в суставах одновременно с сыпью и могут продолжаться несколько недель. Поражаются суставы кистей, лучезапястные и коленные суставы.

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