Идем к генетику

Любая уважающая себя европейка, планирующая стать матерью, наносит визит генетику. Зачем? На всякий случай, ведь нездоровый образ жизни, неблагоприятные экологические условия современных городов, пища из генетически модифицированных продуктов могут привести к генетическому сбою и рождению ребенка с пороками развития. Нелишним было бы иметь такую привычку и нам с вами, особенно если вспомнить о последствиях чернобыльской катастрофы. Кому же из будущих мам обязательно нужно посетить генетика, когда это лучше сделать и для чего? Нас консультирует врач-гинеколог высшей категории Киевского центра планирования семьи, сексологии, андрологии и репродукции человека Жанна Дриманова.

Кому нужна консультация генетика

● Женщинам, у которых в прошлом был выкидыш, маловодие, замершая беременность или мертворожденный ребенок, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

● Если в семье (мужа или жены) встречались такие наследственные заболевания, как гемофилия, сахарный диабет, миопатия Дюшена, синдром Дауна, эпилепсия, шизофрения или другие психические расстройства.

● Будущим мамам, которым на ранних сроках беременности пришлось принимать большое количество сильнодействующих лекарств или пройти курс химиотерапии.

● Женщинам, проживающим в загрязненном радиацией регионе.

● Родителям в возрасте за 40 лет (в стареющем организме риск хромосомной патологии выше, чем в молодом).

● Обязательно нужно навестить генетика паре, состоящей в кровном родстве (брак между двоюродными или троюродными братом и сестрой).

Зачем идти к генетику

Специалисты изучат всю вашу генетическую родословную, построят генеалогическое дерево и, проанализировав его, смогут сделать предварительные прогнозы относительно возможных патологий у потомства пары. Если риски развития врожденных аномалий в развитии ребенка высоки, специалист может посоветовать пройти анализ на определение геномного профиля. Это исследование помогает выявить поломки в генах, отвечающих за развитие наследственной патологии, и предотвратить их. Кроме того, генетики могут посоветовать создать половой хроматин (из клетки крови в лабораторных условиях выращивается кариотип - клетка-двойник с таким же набором хромосом, как и у вас). Проведя эти исследования, специалисты смогут определить, насколько велик риск развития генетических патологий у вашего потомства.

Какие анализы придется сдавать в будущем

Даже если результаты анализов окажутся оптимистичными, во время беременности будущей маме с потенциальным риском развития генетической патологии придется дважды провести исследование крови на так называемые маркеры генетических патологий: двойной и тройной тест. Кроме того, при подозрении на врожденные патологии плода женщине чаще придется проходить УЗИ, поскольку это исследование позволяет наиболее точно оценить состояние ребенка без угрозы для его здоровья. Если же УЗИ подтверждает развитие патологии, проводятся более точные анализы: биопсия хориона (получение клеток из будущей плаценты), плацентоцентез (биопсия плаценты), амниоцентез (проба околоплодных вод), кордоцентез (взятие крови из пуповины).

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