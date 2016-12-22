Если после каждого приема пищи вы чувствуете невыносимую тяжесть в желудке, мучаетесь запорами, страдаете метеоризмом и жалуетесь на избыточный вес, самое время пересмотреть свой рацион и попытаться изменить систему питания. А начинать лучше всего с раздельного питания, которое мягко и ненавязчиво поможет очистить организм от токсинов, наладить систему пищеварения и улучшить обмен веществ. Нас консультирует врач гастроэнтеролог Лариса Коваленко.

Какие проблемы решает раздельное питание

● Повышает эффективность усвоения питательных веществ.● Исключает бродильные процессы в кишечнике, стимулирует естественное очищение организма от токсинов.● Улучшает обмен веществ, способствует снижению веса.● Борется с дисбактериозом, запорами, аллергиями, угревой сыпью.● Улучшает общее самочувствие и сон.

Суть метода

Концепция раздельного питания основана на том, что переваривание того или иного вида пищи (белки, жиры и углеводы) требует от организма выработки особого ферментативного состава. К примеру, для переваривания белков нужны пепсины и трипсины, а для углеводов - ферменты амилазы. Если же смешивать за один прием пищи белки и углеводы, пищеварительной системе приходится работать с удвоенной силой, что рано или поздно истощает ее возможности. Вот почему для быстрого и максимально эффективного переваривания продуктов следует употреблять их в разное время суток.

Авторство метода

О принципах совместимости продуктов люди задумывались с древних времен. Так, идеи раздельного питания приписывают Авиценне и Парацельсу. И все же настоящую популярность этой методике принес Герберт Шелтон, который в 1928 году издал книгу о принципах раздельного питания.

Основные принципы раздельного питания

● Не ешьте одновременно продукты, богатые белками и углеводами.● Старайтесь, чтобы большая часть рациона состояла из овощей, фруктов и зелени (лучше в сыром виде).● Не злоупотребляйте белками животного происхождения (мясо, колбасы, яйца, сыр). Заменяйте их рыбой или соевыми продуктами.● Избегайте рафинированной пищи, а также алкоголя, кофе и сладостей. Замените их сухофруктами и медом.● Сведите к минимуму кулинарную обработку продуктов.● В первую половину дня старайтесь есть продукты, богатые клетчаткой (овощи и фрукты). Белки лучше оставить на обед, а углеводы - на ужин.

Несовместимые продукты

● Белок + белок: нельзя употреблять одновременно два концентрированных белковых продукта, например, яйца и мясо, сыр и орехи, молоко и рыбу.● Белок + углеводы: картофель и каши не сочетаются с мясом, рыбой, яйцами и молоком.● Белок + жиры: растительное и сливочное масло не сочетаются с мясом, яйцами и сыром.● Углеводы + жиры: хлеб и мучные изделия несовместимы с растительным маслом, сливками (исключение составляет хлеб с маслом).● Кислота + белок: кислые фрукты нельзя употреблять с мясом, яйцами, сыром и молочными продуктами.● Сахар + крахмал: варенье, джем и сахар не сочетаются с хлебом, картофелем и любыми крупами.● Крахмал + крахмал: хлеб не сочетается с макаронами, картофелем и крупяными кашами.

Недостатки раздельного питания

Не все специалисты согласны с тем, что раздельное питание приносит абсолютную пользу. Особенно если речь идет о здоровом человеке, пищеварительная система которого не требует щадящего режима. Дело в том, что, переведя свой организм на раздельное питание, мы расслабляем его, и органы пищеварения не получают полноценной нагрузки. Со временем это может привести к ферментативной недостаточности. Так что принципы раздельного питания следует применять время от времени, в виде краткосрочной диеты, а не постоянно. Да и начинать переходить на новую систему питания лучше плавно: начиная с одного дня в неделю и постепенно доводя количество дней до семи (желательно не в период обострения хронических заболеваний).

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