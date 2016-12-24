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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Горькая правда о детокс диете
    Опубликовано: 2016-12-24 22:24:52

    Разрекламированный способ очищения организма от токсинов – детокс–диета – очень популярен среди западных звезд. Но, несмотря на ее популярность, диетологи утверждают, что необходимо научное обоснование пользы этой системы питания.

    Франк Сэкс (Frank Sacks), ведущий эпидемиолог в высшей школе Гарварда (Harvard School), говорит: "Нет никаких доказательств в анатомии человека, что организм требует детоксикацию, поскольку внутренние органы и иммунная система заботятся о самоочищении самостоятельно. Эксперты по здоровому питанию с ним согласны.

    Принцип этого плана питания основан на предположении, будто организм человека нуждается в помощи, чтобы избавиться от нежелательных токсинов.

    Есть разные виды детокс–диеты, но большинство из них низкокалорийные, состоят из фруктов, овощей, воды и различных добавок. Некоторые диеты рекомендуют травы, таблетки, порошки, клизмы и другие формы чистки кишечника. Методы изменяются и часто включают продукты, которые можно приобрести на сайте автора этой диетической программы.

    "Детокс–диеты разработаны для уязвимых людей, сидящих на диете, с целью извлечь финансовую выгоду, продавая продукты, которые, возможно, потенциально опасны", – говорит Конни Дикмен (Connie Diekman), руководитель кафедры питания при университете Вашингтона (Washington University).

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