Горькая правда о детокс диете

Разрекламированный способ очищения организма от токсинов – детокс–диета – очень популярен среди западных звезд. Но, несмотря на ее популярность, диетологи утверждают, что необходимо научное обоснование пользы этой системы питания.

Франк Сэкс (Frank Sacks), ведущий эпидемиолог в высшей школе Гарварда (Harvard School), говорит: "Нет никаких доказательств в анатомии человека, что организм требует детоксикацию, поскольку внутренние органы и иммунная система заботятся о самоочищении самостоятельно. Эксперты по здоровому питанию с ним согласны.

Принцип этого плана питания основан на предположении, будто организм человека нуждается в помощи, чтобы избавиться от нежелательных токсинов.

Есть разные виды детокс–диеты, но большинство из них низкокалорийные, состоят из фруктов, овощей, воды и различных добавок. Некоторые диеты рекомендуют травы, таблетки, порошки, клизмы и другие формы чистки кишечника. Методы изменяются и часто включают продукты, которые можно приобрести на сайте автора этой диетической программы.

"Детокс–диеты разработаны для уязвимых людей, сидящих на диете, с целью извлечь финансовую выгоду, продавая продукты, которые, возможно, потенциально опасны", – говорит Конни Дикмен (Connie Diekman), руководитель кафедры питания при университете Вашингтона (Washington University).

zdravoe.com