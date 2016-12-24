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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Ученые обещают разорвать связь между раком и ожирением
    Опубликовано: 2016-12-24 19:24:01

    Исследователи из Национального института онкологии (National Cancer Institute) обнаружили в организме человека белок, связанный с диабетом и ожирением. Оказалось, он также влияет на развитие рака молочной железы.

    Это подтверждает Министерство здравоохранения и социального обеспечения США (US Department of Health and Human Services). "Изменение пищевого плана и соблюдение здорового образа жизни вместе с фармакологическими средствами, содержащими белок CtBP1, способны разорвать связь между раком и ожирением", – сообщает один из авторов Кевин Гарднер (Kevin Gardner).

    Они измерили связь между CtBP и геном клеток рака молочной железы, с целью определить, как и где белок влияет на развитие рака молочной железы. И решили попробовать сократить распространение гена через сокращение углеводов.

    Кроме того, ученые обнаружили, что у пациентов с высокими уровнями CtBP в опухоли, наблюдалась более короткая стадия выживания; в то время, как сократив углеводы, исследователи пришли к заключению, что экспрессия гена рака могла быть полностью изменена.

    Требуются более масштабные исследования. Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature Communications.

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