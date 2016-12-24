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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Препарат для лечения стоматита спасет от ожирения
    Опубликовано: 2016-12-24 19:04:31

    Исследователи из США обнаружили, что амлексанокс – лекарство, которе применяют для лечения стоматита, также помогло справиться с ожирением и диабетом у мышей.

    "Одна из причин, почему диеты так неэффективны в похудении – это то, что организм, приспосабливаясь к небольшому количеству калорий, замедляет обмен веществ, из–за чего после завершения диеты потерянные килограммы возвращаются, но амлексанокс меняет эту реакцию, заставляя тело сжигать лишние калории", – утверждает Алан Салтиел (Alan Saltiel), эксперт из Мичиганского университета (University of Michigan).

    Сэлтил и другие специалисты провели исследование, чтобы изучить насколько амлексанокс полезен для лечения ожирения и диабета. Они добавили этот препарат в рацион мышей и увидели, что он сокращает уровень глюкозы и способствует потере веса.

    Ученые считают, что это связано с генами IKKE и TBK1, которые поддерживают метаболическое равновесие, сохраняя энергию при ее недостатке.

    Этот препарат был доступен на рынке на протяжении 25 лет. Но, по словам авторов исследования, препарат требует клинических испытаний на добровольцах, чтобы выяснить, насколько он эффективен для лечения диабета и похудения для людей.

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