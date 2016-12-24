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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Что приводит к отиту у ребенка
    Опубликовано: 2016-12-24 14:44:13

    Педиатры предупреждают: у 22% маленьких детей, перенесших простуду или ОРВИ, развивается отит – воспаление среднего уха, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Проверив медицинские карты почти 300 пациентов в возрасте от 6 месяцев до 3 лет, ученые из Техасского университета (University of Texas) пришли к выводу, что у пятой части из них развивается воспаление среднего уха в результате респираторной инфекции.

    Отит диагностируют при наличии ряда симптомов: высокая температура и боль в ухе, а также воспаление барабанной перепонки и скоплении жидкости в среднем ухе. Наряду с пятой частью малышей, у которых было воспаление среднего уха, еще 7% детей страдали от воспаления барабанной перепонки без скопления жидкости в среднем ухе. У половины детей инфекция была обнаружена в обоих ушах.

    Впрочем, большинство из этих случаев протекали в легкой форме, и не требовали применения антибиотиков. Так, из 28 детей с умеренным воспалением среднего уха 24 поправились без применения этих препаратов. Исходя из этого, исследователи заключили, что большинству детей с воспалением среднего уха нет необходимости назначать антибиотики. Свои выводы они опубликовали на страницах The Pediatric Infectious Disease Journal.

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