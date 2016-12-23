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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В раннем климаксе виновата химическая промышленность
    Опубликовано: 2016-12-23 14:44:46

    Синтетические химические вещества связаны с ранним началом менопаузы у женщин, – предупреждают ученые из США.

    Специалисты из медицинской школы при университете Западной Виржинии (West Virginia University School of Medicine) провели исследование с участием 26 000 женщин от 18 до 65 лет. Работа показала, что высокий уровень веществ, которые входят в состав бытового пластика, связан с ранними симптомами менопаузы, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Ученые выяснили, что у женщин в возрасте 42–64 лет с повышенным уровнем перфторуглеродов уровень гормона эстрогена был понижен, что является одним из главных симптомов менопаузы. На данный момент причины этой связи остаются неизвестными.

    Специалисты полагают, что повышенный уровень этих веществ в организме может быть следствием того, что они перестают выводиться с менструальной кровью, ведь во время менопаузы у женщин прекращаются месячные. Как бы там ни было, эксперты озабочены тем, что результатом наступления менопаузы может быть повышение уровня вредных химических веществ в организме женщины.

    Также повышение уровня этих химических веществ у женщин детородного возраста также ассоциируется с гормональными изменениями, хотя и не в такой степени, как у женщин старшего возраста.

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