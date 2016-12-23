Брокколи помогает избежать рака простаты

Не секрет, что у мужчин, которые едят много овощей, реже наблюдается рак простаты. Недавнее лабораторное исследование показало, что это связано с веществом, которое содержится в брокколи и цветной капусте, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

"Это – интересная предварительная работа, но она требует дальнейших масштабных исследований", – говорит доктор Дурэдо Брукс (Durado Brooks), руководитель американского сообщества против рака (American Cancer Society).

Статистика случаев рака простаты ниже в странах, где люди едят много фруктов и овощей, хотя точная связь между питанием и болезнью еще не установлена, – полагает Брукс.

Исследователи Калифорнийского университете в Беркли (University of California at Berkeley) изучили воздействие химических веществ в составе брокколи, цветной капусты, брюссельской капусты. Было обнаружено, что химическое вещество, известное как 3,3 '–дииндолилметан или DIM, предотвратил рост клеток рака молочной железы и клеток рака простаты.

Но все же пока неясно, сколько овощей должен съесть мужчина, чтобы защитить себя от рака простаты.

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