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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Брокколи помогает избежать рака простаты
    Опубликовано: 2016-12-23 10:44:17

    Не секрет, что у мужчин, которые едят много овощей, реже наблюдается рак простаты. Недавнее лабораторное исследование показало, что это связано с веществом, которое содержится в брокколи и цветной капусте, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    "Это – интересная предварительная работа, но она требует дальнейших масштабных исследований", – говорит доктор Дурэдо Брукс (Durado Brooks), руководитель американского сообщества против рака (American Cancer Society).

    Статистика случаев рака простаты ниже в странах, где люди едят много фруктов и овощей, хотя точная связь между питанием и болезнью еще не установлена, – полагает Брукс.

    Исследователи Калифорнийского университете в Беркли (University of California at Berkeley) изучили воздействие химических веществ в составе брокколи, цветной капусты, брюссельской капусты. Было обнаружено, что химическое вещество, известное как 3,3 '–дииндолилметан или DIM, предотвратил рост клеток рака молочной железы и клеток рака простаты.

    Но все же пока неясно, сколько овощей должен съесть мужчина, чтобы защитить себя от рака простаты.

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