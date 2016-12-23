Красота разоряет мужчин

Чем красивее женщина – тем выше риск, что мужчина, ухаживающий за ней, разорится на ресторанах и подарках.

Некоторые современные женщины предпочитают платить за себя сами. Хотя традиция водить девушку в ресторан за свой счет еще не изжила себя окончательно. Вероятность того, что мужчине придется оплатить счет самому, зависит от привлекательности его дамы.

Эксперты из университета Сант–Эндрюса (St Andrews University) предупреждают, что даже первое свидание с физически привлекательной женщиной может больно ударить ухажера по карману. Согласно их исследованиям, красивые женщины не слишком торопятся доставать кошелек, когда официант приносит счет.

Ученые показывали добровольцам фотографию потенциального партнера и просили представить, что они вместе отправились на романтический ужин, а затем спрашивали, кто из них должен заплатить по счету. При этом у испытуемых был выбор: заплатить полностью, разделить расходы с партнером или отказаться участвовать в оплате счета. В результате оказалось, что красавицы редко соглашаются заплатить за себя лично, а вот интересные мужчины предпочитают оплачивать весь счет самостоятельно.

Красивые женщины уверены, что мужчина обязан заплатить за то удовольствие, которое ему доставила компания физически привлекательной спутницы.

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