О чем может рассказать тест на беременность

В круговороте обычного дня симптомы беременности могут протекать незаметно, однако самым явным и достоверным из них будет задержка менструального цикла. После успешного зачатия именно так и происходит. Однако у некоторых женщин месячные могут продолжаться, но быть незначительными или протекать короче чем обычно. Кроме того, при наличии нерегулярного цикла трудно определить наступление следующего интервала. Поэтому единственным и надежным способом удостовериться в интересном положении остается тест на беременность. Его можно приобрести в аптеках.



Большинство тестов устанавливает в моче человека гормон хорионического гонадотропина (ХГЧ), который начинает производиться в организме сразу же после зачатия. С момента оплодотворения яйцеклетки и до родов его количество увеличивается от 0 до 100 000 мМЕ/мл и больше. Если концентрация ХГЧ превышает 10 мМЕ/мл, то в зоне положительного ответа полоска окрашивается в красный цвет. Тест на беременность выглядит как пластиковая кассета с маленьким окошком, в которое следует накапать несколько капель мочи. Если в ней уже присутствует ХГЧ, то находящееся в окошке химическое вещество прореагирует с гормоном и поменяет цвет зоны. Прилагающаяся к средству инструкция даст точные разъяснения, каким образом оценить показания.



Подобный способ используется только в диагностических целях. Прибор нельзя применять по истечению срока годности. Его следует хранить в закрытой упаковке при температуре от 2 до 30 градусов до конца срока действия. Если у вас возникли сомнения в надежности препарата, то логично купить другой. Узнать результат таким способом можно только с 2 – 3-недельным сроком с момента незащищенного полового акта, поскольку именно столько времени требуется для изменения уровня ХГЧ в организме. Лучше всего это делать утром, так как первая утренняя моча бывает более концентрированной. Некоторые производители выпускают особенно чувствительные к моче ячейки, способные быстро установить даже самый низкий уровень ХГЧ.



Если же женщина недавно перенесла выкидыш либо родила и опять ощущает симптомы беременности, то рекомендуется использовать тест, реагирующий только на большой уровень гормонов. Это поможет избежать ошибочного результата. Образец мочи берется в чистую, сухую посуду. Подойдут также образцы, взятые в любое другое время суток. Мутную мочу с хлопьями необходимо сначала отфильтровать. Ошибочный результат возможен в следующих случаях: - если тест делается на раннем сроке; - если закончился термин хранения; - если полоску приходится ждать дольше, чем указано в инструкции; - если повышение уровня гормонов связано с заболеванием печени, раковыми опухолями или в случае назначения гормона при лечении бесплодия.

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