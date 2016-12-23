Азиатские школьники массово страдают от близорукости

До 90% выпускников школ в больших азиатских городах страдают от близорукости, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Ученые считают, что обострение этой проблемы вызвано сильной занятостью школьников, которым не хватает дневного света.

Как пишет медицинское издание Lancet, исследователи подсчитали, что почти каждому пятому школьнику может грозить серьезное ухудшение зрения, вплоть до слепоты.

В Великобритании от близорукости страдают в среднем от 20 до 30% жителей. Как сообщил автор исследования, профессор Ян Морган из Национального Университета Австралии, раньше такой же показатель наблюдался и среди жителей Юго-Восточной Азии.

"Наше исследование ясно показывает, что с последними двумя поколениями жителей региона происходило что-то необычное", - сказал он в интервью Би-би-си.

"За этот период показатель близорукости среди местного населения вырос с 20% до 80 и даже 90% среди молодежи, и с возрастом этот показатель увеличивается. Безусловно, это серьезная проблема здравоохранения", - отмечает ученый.

Эксперты-офтальмологи признают человека близоруким, если он плохо видит предметы, расположенные на отдалении более двух метров. Причиной часто бывает удлинение глазного яблока, обычно происходящее в раннем возрасте.

Согласно исследованию, проблема вызвана совокупностью факторов: загруженностью в учебе и недостатком дневного света.

Профессор Морган утверждает, что дети в Юго-Восточной Азии обычно проводят много времени в школе и за домашними заданиями, что дает большую нагрузку на глаза. Однако два-три часа солнечного света могут быть своеобразным противовесом и помогут сохранить глаза здоровыми.

Ученые полагают, что важную роль здесь играет химическое вещество дофамин. Доступность дневного света увеличивает уровень дофамина в глазах, что помогает избежать удлинения глазного яблока.

"Речь идет о необходимости проводить два-три часа при дневном свете. На улице не обязательно должно быть очень солнечно, уровень света может быть равен 10-20 тысячам люкс, что достигается даже в пасмурный британский день", - отмечает ученый.

Свою роль играют и культурные факторы. Во многих странах Юго-Восточной Азии дети имеют привычку спать после обеда. Таким образом, как считает профессор Морган, они упускают дневную норму света, необходимую для предотвращения близорукости.

"Дети в Юго-Восточной Азии страдают от двойной угрозы. В результате массивных учебных нагрузок и распорядка учебного дня, количество времени, проводимого на свежем воздухе, становится минимальным", - говорит исследователь.

Большую тревогу вызывает количество учеников, страдающих от сильной близорукости. По словам профессора Моргана, они составляют от 10 до 20% школьников в азиатских городах. В ряде случаев это может привести к полной слепоте.

"Эти люди находятся в зоне повышенного риска. Тем более, что им часто не говорят об их недуге, а просто дают более сильные очки. Необходимо предупреждать их об угрозе и давать возможность советоваться с офтальмологом", - говорит профессор Морган.

В течение десятилетий исследователи полагали, что важную роль здесь играет генетика. Считалось, что жители Китая, Японии, Кореи и других стран Азии сильнее других подвержены развитию близорукости. Однако результаты недавнего исследования предлагают совсем другую точку зрения.

В Сингапуре, где проживает много выходцев из Китая, Малайзии и Индии, все три этнические группы испытывают проблемы, связанные с близорукостью.

По мнению профессора Моргана, исключать генетическую составляющую нельзя, но она не является главным фактором.

"Генетическиая теория не увязывается со скоростью перемен. Генофонд не меняется за два поколения. Гораздо большую роль тут играет воздействие окружающей среды, которая, в отличие от генофонда, серьезно изменилась за это время", - говорит ученый.

К похожим выводам о роли солнечного света пришли и британские исследователи. Кэтрин Сандерс из Университета Ольстера входила в группу исследователей, которая сравнивала близорукость у детей из Австралии и Северной Ирландии.

"Британские дети более подвержены близорукости, чем австралийские. Мы полагаем, что тут играет роль большее количество солнечного света в Австралии, которое оказывает защитный эффект", - отмечает Сандерс.

"Конечно, тут необходимы дополнительные исследования, но я думаю что следует давать детям возможность проводить больше времени на улице в солнечные дни. Это не принесет им вреда", - говорит исследователь.

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