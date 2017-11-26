Плавание и езда на велосипеде

Плавание — это один из лучших видов аэробной физической нагрузки, с которого можно начать, в особенности если вы страдаете избыточным весом. Вода, поддерживая ваше тело, даст вам возможность все усилия направить на движение как таковое, а не тратить часть энергии просто на то, чтобы держать тело в вертикальном положении, как в случае бега.

Плавание является также прекрасным способом нарастить привлекательную мускулатуру, если вы чрезмерно худы, или подтянуть свое тело и укрепить мышцы, если они вялые и дряблые. Это все потому, что плавание развивает длинные мышцы ног и спины, постепенно улучшая и формируя любое потерявшее форму тело, незащисимо от возраста.



Вам нужно будет поставить себе цель — скажем, для начала пятнадцать минут непрерывного плавания из одного конца бассейна в другой — и упорно стремиться к достижению этой цели. ЕсЛи хлорированная вода доставляет вам неудобства, пользуйтесь очками для плавания. Очки защитят ваши глаза. Начинайте потихоньку. Проплывите пару дистанций, остановитесь и, пользуясь часами с секундной стрелкой, измерьте свой пульс — следует следить за уровнем нагрузки.



Не увеличивайте нагрузку резко. Плавайте не более пятнадцати минут первые три-четыре раза. Затем можно постепенно увеличивать время, прибавляя по паре минут каждую неделю, пока вы не доведете время тренировок до получаса, три раза в неделю. Тренируясь таким образом, при условии, что вы следите за уровнем физической нагрузки,

время от времени меряя свой пульс, вы можете быть совершенно уверены в том, что постепенно набираете форму. Вне зависимости от того, как долго вы плаваете, следите за своим дыханием. Очень важно дышать ровно, потому что именно кислород дает вам энергию, необходимую для совершения тех усилий, которые вы прилагаете. В этом вся суть аэробных упражнений.

Езда на велосипеде

Те же основополагающие принципы относятся и к езде на велосипеде. Это также прекрасный, вырабатывающий выносливость вид спорта, который улучшает координацию движений и способствует развитию силы мышц, особенно в нижней части тела.



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