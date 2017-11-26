Видеоигры улучшают память

Очередная хорошая новость для геймеров: 3D-видеоигры значительно улучшают работу гипоталамуса и память, открывая новые возможности для поддержания умственных способностей в среднем и пожилом возрасте.

У нас видеоигры не принято рассматривать как нечто полезное. Наоборот.

Наши врачи не упускают возможности напомнить о вреде ящика для здоровья.

Конечно, не без оснований: мы знаем о гиподинамии, «посаженном» зрении, агрессивном поведении, снижении самоконтроля и т.д. Но все ли так плохо?

На фоне этого незаметно растет количество научных данных о пользе видеоигр. Например, в начале этого года ученые сообщали, что тетрис помогает справляться с чувством голода, а позднее другие исследователи предложили использовать видеоигры в комплексном лечении аутизма.

Теперь сотрудники Калифорнийского университета в Ирвайне (UCI) пришли к выводу, что 3D-видеоигры способны помочь людям, страдающим деменцией и жалующимся на снижение памяти. Об этом сообщает издание The Journal of Neuroscience.

3D-видеоигры улучшают память в среднем на 12%

Крэйг Старк (Craig Stark) и Дейн Клеменсон (Dane Clemenson) из Центра нейробиологии обучения и памяти UCI пригласили для участия в тестах обычных студентов, которые не играли в видеоигры. Ребята должны были на протяжении 2 недель уделять играм Angry Birds и Super Mario 3D world по 30 минут в день.

Перед началом эксперимента и после его окончания ученые проверяли память и способность участников к обучению. Успешное выполнение таких тестов требовало высокой активности гиппокампа. Эта зона мозга с возрастом деградирует, из-за чего собственно и появилась английская пословица про старую собаку, которую новым трюкам… ну, вы поняли.

Студенты, которые играли в Super Mario 3D world, после 2-недельного эксперимента продемонстрировали на 12% лучшие результаты тестов, чем их ровесники, игравшие в этот период в 2D-игру.

Гейминг по-американски в цифрах и фактах:

•В 2014 году игровая индустрия США получила $22 миллиарда доходов

•Более 150 миллионов взрослых жителей США играют в видеоигры

•Средний возраст играющих американцев составляет 35 лет

Авторов заинтересовало, почему именно трехмерная игра улучшает память? На этот вопрос помогли ответить ранние наработки доктора Клеменсона, который много лет занимался изучением гиппокампа. Клеменсон говорит, что у студентов, игравших в 3D-видеоигру, отмечалась такая же активность в гиппокампе, что и у грызунов, которые впервые попали в новый лабиринт.

Доктор Старк пояснил, что в гиппокампе во время компьютерных игр активируются процессы, направленные на запоминание нового пространства, сюда вовлекаются многочисленные познавательные, мотивационные и эмоциональные процессы, рабочая память. Нечто подобное происходит во время путешествий по новым местам, но мы ведь не можем каждый день путешествовать.

«Со временем такого рода деятельность улучшает функции гиппокампа, поэтому мы можем обоснованно рекомендовать 3D-видеоигры и молодым людям, и пенсионерам, которые хотят поддерживать память. Мы не имеем возможности весь год проводить в отпуске и знакомиться с новыми городами, заставляя работать свой гиппокамп. А видеоигры – это приятная и удобная альтернатива», - сказал Старк.



medbe.ru