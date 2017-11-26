Акупунктура эффективна при хронических болях у детей

Американские ученые доказали, что акупунктура (иглотерапия) является безопасной и эффективной опцией лечения для детей с хронической болью.

Об этом сообщает журнал Alternative and Complementary Therapies.

Лечение детей с хронической болью – это вызов для медицины.

В том числе из-за нехватки научных данных о надежности и безопасности многих обезболивающих препаратов и методик лечения у этой категории больных.

Ведущий автор последнего исследования доктор Анджела Джонсон, специалист по традиционной китайской медицине из Медицинского центра Университета Раша (Чикаго), заявляет, что более 20% детей и подростков по всему миру страдают хроническими болями, которые продолжаются более 12 недель, однако эффективной и безопасной стратегии помощи таким детям до сих пор не выработано.

«Эффективное лечение хронической боли у детей младшего возраста особенно затруднительно, потому что сама оценка эффективности субъективна: маленький ребенок не может взаимодействовать с врачом, сообщая об изменении уровня боли. Применение же сильных обезболивающих препаратов для взрослых чревато непредсказуемыми последствиями для здоровья в будущем», - говорит доктор Джонсон.

Будучи экспертом в области восточной медицины, она предложила акупунктуру в качестве действенной и безвредной альтернативы. История данной практики насчитывает тысячи лет. Акупунктура заключается в воздействии на определенные точки тела с помощью тонких игл.

Многие западные страны уже давно признали акупунктуру ценной терапевтической опцией для взрослых людей с хронической болью, но сведения о применении акупунктуры у детей все еще ограничены. Именно этот пробел в науке взялась заполнить доктор Джонсон.

Акупунктура облегчает боль и повышает качество жизни

Джонсон и ее коллеги включили в свое исследование 55 детей и подростков от 7 до 20 лет, которые страдали хронической болью. Все участники прошли 8 сеансов терапии, которые были индивидуально спланированы опытным иглорефлексотерапевтом. Каждый сеанс продолжался около 30 минут.

Уровень боли и тошноты до и после терапии ученые оценивали при помощи специального протокола Adolescent Pediatric Pain Tool (APPT). Они отмечали на схеме области тела, где ребенок чувствовал боль, а также указывали интенсивность и характер боли.

После 8 сеансов акупунктуры подавляющее большинство участников сообщили о значительном снижении интенсивности боли, причем в некоторых случаях первые результаты были получены после первого сеанса, а в процессе лечения состояние детей продолжало улучшаться.

Для оценки качества жизни ученые использовали инструмент Pediatric Quality of Life Inventory, который позволяет учитывать различные социальные, образовательные, эмоциональные проблемы. Авторы пишут, что качество жизни детей после курса иглотерапии заметно улучшилось.

«Результаты нашего исследования говорят о том, что акупунктура может оказать существенное влияние на здоровье и благополучие детей и подростков, страдающих хронической болью. Как и любой врач, мы хотим свести уровень страданий к минимуму, поэтому я искренне надеюсь, что благодаря акупунктуре мы сделаем больше для таких детей», - сказала в заключение доктор Джонсон.



medbe.ru