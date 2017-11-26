Как сохранить зрение в старости

Возрастной макулярной дегенерацией (макулодистрофией) страдает около 50 миллионов человек по всему миру.

Если вы входите в их число, то наверняка могли подумать, что с этим уже ничего не поделаешь.

Точно так же опускаются руки у многих людей, которые знают о своей генетической предрасположенности к макулодистрофии.

И они не правы.

Новейшие научные исследования говорят нам о том, что люди с генетической склонностью к макулодистрофии могут снизить риск заболевания в старости, если будут следовать определенным рекомендациям на протяжении своей жизни.

Другие исследования наглядно продемонстрировали, что прогрессирование возрастной макулодистрофии можно замедлить при помощи витаминов.

Причина слепоты №1 среди стариков

Возрастная макулярная дегенерация, или ВМД, характеризуется поражением центральной части сетчатки, макулы. Этот богатая нервными окончаниями ткань, воспринимающая свет.

Возрастная макулодистрофия в развитых странах считается ведущей причиной потери зрения среди людей старше 50 лет. Хотя заболевание обычно не приводит к полной слепоте, оно может закончиться существенным снижением зрения и инвалидностью.

Влияние образа жизни

Не так давно сотрудники Университета Висконсина в Мэдисоне пришли к выводу, что возрастная макулодистрофия зависит от сочетания генетических и внешних факторов.

Они вычислили 4 фактора риска, каждый из которых повышает риск заболевания в разы:

1. Наличие двух копий дефектного гена

2. Недостаток физической активности

3. Выкуривание по пачке сигарет в день

4. Отсутствие фруктов и овощей в рационе

Если верить заявлениям исследователей, то генетическая предрасположенность – это еще не приговор. Человек не должен опускать руки, а вместо этого следует заняться своим образом жизни, сосредоточиться на трех других факторах. И, вполне возможно, беда вас обойдет.

«Риск возрастной макулодистрофии состоит из двух компонентов – плохой наследственности и неправильного образа жизни. И это хорошая новость для большинства наших пациентов. Это означает, что вы можете изменить свою судьбу», - говорит доктор Риши Сингх, офтальмолог из Клиники Кливленда в Огайо, известный специалист по ВМД.

По словам доктора Сингха, больные макулодистрофией на ранних стадиях заболевания также могут улучшить свое положение, отказавшись от сигарет. Это самый щедрый подарок, который человек может сделать не только своим глазам, но и своему здоровью в целом.

Правильное питание и витамины

Для профилактики возрастной макулодистрофии рекомендуется диета, богатая антиоксидантами и витаминами:

•Морковь, сладкий картофель, тыква (источники бета-каротина, провитамина А)

•Папайя, апельсины, лимоны, грейпфрут, смородина (источники витамина С)

•Шпинат, кале, брокколи, цуккини, киви, яйца (источники зеаксантина)

Если вы страдаете ВМД, но по каким-то причинам не можете организовать правильное питание, поговорите со своим врачом о поливитаминных комплексах. Исследование Age-Related Eye Disease Study показало, что людям с макулодистрофией полезны витамины Е и С, цинк, медь, лютеин и зеаксантин.

Ученые заявляют, что эти вещества в достаточных количествах способны замедлить макулодистрофию, однако они – далеко не панацея. Витамины и микроэлементы не могут гарантированно предупредить болезнь, равно как и не могут ее полностью излечить.

Помимо правильного питания, желательно ограничить воздействие на сетчатку ультрафиолетовых лучей. Ультрафиолет вызывает окислительный стресс и способствует развитию макулодистрофии, поэтому в солнечную погоду носите темные очки.



medbe.ru