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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • О практике применения криогенной физиотерапии для лечения целлюлита
    Опубликовано: 2017-11-26 17:24:16

    ТретьяковаТ.А. главный врач городской физиотерапевтической поликлинике г.Челябинска, Баранов А.Ю.деканфакультета криогенной техники и кондиционирования Спб ГУ Н и ПТ.

    Целлюлит или некроз жировой ткани, развивается как ассептическое неспецефическое воспаление подкожной клетчатки, обусловленного нарушением липидного обмена. Лечение целлюлита антибиотиками, кортикостероидными препаратами, салицелатами, препаратами хингаминного ряда зачастую эффективно в ранней стадии, а в позднй стадии лишь тормозит развитие воспалительного процесса, не давая радикального результата. Косметический эффект при этом лечении не достигается. В качестве альтернативного метода лечения можно предложить применение криогенной физиотерапии.

     

    Криогенная Физиотерапия


    Криогенная физиотерапия представляет собой сплав новейших достижений в области физики и физиологии и по праву относится к технологиям ХХI века, ее лечебное действие основано на стимулирующем воздействии холодным газом на самый большой орган чувств человека - кожный покров . Криогенная аппаратура построенная в соответствии с современными представлениями об оздоровительном воздействии сверхнизких температур позволила на порядок повысить позитивные результаты низкотемпературных процедур и свела к минимуму дискомфорт от контакта с холодными средами. Криогенная физиотерапия самая быстрая и комфортная косметологическая процедура. Суть криогенной терапии состоит в том , что человек на короткое время ( 2-3 минуты) по шею погружается в слой охлажденного до температуры -140 С газа. Температура и время процедуры подобраны с учетом особенностей строения кожного покрова человеческого тела, поэтому в ходе процедуры охладится успевает только тонкий поверхностный слой в котором расположены тепловые рецепторы, а сам организм не успевает испытать заметного переохлаждения. Более того, благодаря особым свойствам холодного газа процедура достаточно комфортна, ощущение холода неожиданно приятно особенно в летнее время. Воздействие на кожные холодовые рецепторы вызывает в организме мощный выброс эндорфинов.

    nedug.ru

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