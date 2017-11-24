Панкреатит: воспаление поджелудочной железы

Панкреатит - воспаление поджелудочной железы. У этого органа две основные функции: она вырабатывает ферменты, необходимые для переваривания всех без исключения питательных веществ, попавших в кишечник, вторая функция - выработка инсулина, нехватка которого приводит к сахарному диабету.

Причины панкреатита:

- интоксикация алкоголем

- заболевания желчных путей, желчного пузыря

- заболевания двенадцатиперстной кишки (дуоденит, гастродуоденит, язва)

- травмы

- прием лекарств - иммуносупрессанты, антибиотики, сульфаниламиды, натрийуретики, непрямые антикоагулянты, индометацин, бруфен, парацетамол, глюкокортикостероидные гормоны, эстрогены;

- инфекции (в том числе вызванные вирусами гепатита В, С, эпидемического паротита и др);

- гиперлипидемии,

- гиперпаратиреоз,

- сосудистые заболевания,

- болезни соединительной ткани.

Симптомы острого панкреатита – сильная боль в области живота. При этой болезни локализация боли возможна в различных местах живота: если воспаляется головка поджелудочной железы, то болит в правом подреберье, если тело железы, то – в подложечной области, если хвост, то – в левом подреберье. Но иногда боли носят опоясывающий характер (когда воспалена вся поджелудочная железа). Иногда боль отдает в спину и редко – за грудину и левую лопатку.

Симптомы хронического панкреатита такие: плохой аппетит (и, следовательно, похудание), рвота, тошнота, вздутие живота, отрыжка, повышенное слюноотделение, различные нарушения работы пищеварительного тракта, боли в верхнем отделе живота и спине (локализация боли аналогична острой форме заболевания). От жирной и острой пищи или алкоголя у больного хроническим панкреатитом возможны обострения течения болезни в форме жгучей, часто даже сверлящей боли.



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