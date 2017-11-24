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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Панкреатит: воспаление поджелудочной железы
    Опубликовано: 2017-11-24 23:24:28

    Панкреатит - воспаление поджелудочной железы. У этого органа две основные функции: она вырабатывает ферменты, необходимые для переваривания всех без исключения питательных веществ, попавших в кишечник, вторая функция - выработка инсулина, нехватка которого приводит к сахарному диабету.

    Причины панкреатита:

    - интоксикация алкоголем

    - заболевания желчных путей, желчного пузыря

    - заболевания двенадцатиперстной кишки (дуоденит, гастродуоденит, язва)

    - травмы

    - прием лекарств - иммуносупрессанты, антибиотики, сульфаниламиды, натрийуретики, непрямые антикоагулянты, индометацин, бруфен, парацетамол, глюкокортикостероидные гормоны, эстрогены;

    - инфекции (в том числе вызванные вирусами гепатита В, С, эпидемического паротита и др);

    - гиперлипидемии,

    - гиперпаратиреоз,

    - сосудистые заболевания,

    - болезни соединительной ткани.

     

    Симптомы острого панкреатита – сильная боль в области живота. При этой болезни локализация боли возможна в различных местах живота: если воспаляется головка поджелудочной железы, то болит в правом подреберье, если тело железы, то – в подложечной области, если хвост, то – в левом подреберье. Но иногда боли носят опоясывающий характер (когда воспалена вся поджелудочная железа). Иногда боль отдает в спину и редко – за грудину и левую лопатку.

     

    Симптомы хронического панкреатита такие: плохой аппетит (и, следовательно, похудание), рвота, тошнота, вздутие живота, отрыжка, повышенное слюноотделение, различные нарушения работы пищеварительного тракта, боли в верхнем отделе живота и спине (локализация боли аналогична острой форме заболевания). От жирной и острой пищи или алкоголя у больного хроническим панкреатитом возможны обострения течения болезни в форме жгучей, часто даже сверлящей боли.

    nmkd.ru

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