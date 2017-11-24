Лечение отравления народными средствами

Отравления — это заболевание, вызванное попаданием в организм токсинов и ядовитых веществ. Яды могут быть разными и по-разному влиять на организм. Одни могут разрушить какие-то органы, например желудок, печень, вызвать раздражение органов пищеварительной системы, паралич нервной системы, и поражения головного мозга.

Отравления бывают различной степени тяжести, но чаще всего встречается отравление алкоголем, некачественными продуктами питания, консервами или медикаментами. Есть смертельно опасные яды, такие, как яд кобры, или токсины, содержащиеся в ядовитых грибах. В этих ситуациях спасти может разве что чудо. Но если вы отравились по неосторожности, скажем, несвежим йогуртом, или превысили норму прописанных вам таблеток, то все поправимо. В таких ситуациях необходимо вмешательство медицины, как научной, так и народной.



Принцип всех народных средств, применяемых при отравлении, один. Заключается он в скорейшем выведении отравляющего вещества из организма и препятствовании всасывания ядов в кровь. С давних времен существует большое количество различных способов оказания первой помощь больному в домашних условиях. Рассмотрим наиболее результативные из них.



Прежде всего, необходимо сделать промывание желудка. Для этого нужно дать выпить больному несколько стаканов чуть соленой воды и вызвать рвоту. Эту процедуру нужно повторить несколько раз. После этого дать больному слабительное и поставить глубокую клизму. Из таблеток, прежде всего, помогает активированный уголь, если же такого лекарства не оказалось, то можно дать обычный, из печи, желательно березовый.



Если отравление наступило давно, то яды могли проникнуть в ткани почек, поэтому их тоже нужно очистить. Для этого применяется горячая грелка на почечную область.



Если кто-то имел неосторожность отравиться метиловым спиртом, то ему срочно нужен, как ни странно, этиловый. Очень действенным считается следующее народное средство. В обыкновенную водку кладется много соли и этот раствор пьется. Считается, что эффект будет большим если водку закусывать свежими апельсинами или мандаринами. Помните, что если произошло отравление кислотами, то больному необходимы щелочи и наоборот. Так же можно наложить на живот больного повязку, смоченную в солевом растворе. Повязку держать до полного ее высыхания, при необходимости повторить процедуру.



nmkd.ru